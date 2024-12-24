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اتفاق على حل جميع الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

12/24/2024 7:17:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬أمس‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لحل‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬واندماجها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬قادتها‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭). ‬

وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تنشر‭ ‬الأخبار‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمصادر‭ ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬الفصائل‭ ‬الثورية‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬ودمجها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬

والتقى‭ ‬الشرع‭ ‬قادة‭ ‬وممثلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬فصيلا،‭ ‬بينهم‭ ‬قادة‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬وأحرار‭ ‬الشرقية‭ ‬والجبهة‭ ‬الشامية‭ ‬وتجمع‭ ‬الشهباء‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬سانا‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬محاطا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الفصائل،‭ ‬وليس‭ ‬بينها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭. ‬

وقال‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوّات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬فرهاد‭ ‬شامي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬المسألة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬النقاش‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬قيادة‭ ‬قسد‭ ‬ودمشق‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬هيمنة‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬ووصايتهم‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬لقسد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نواة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري،‭ ‬وهذا‭ ‬سيكون‭ ‬عامل‭ ‬قوّة‭ ‬لسوريا‭ ‬كافة،‭ ‬قسد‭ ‬تفضل‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬المسائل‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬لغة‭ ‬التحريض‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬شامي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬هي‭ ‬‮«‬كتابة‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬لحماية‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وإقامة‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬وحقوقهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الشرع‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سلاح‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الثورية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قسد‮»‬،‭ ‬مستعملا‭ ‬الاسم‭ ‬المختصر‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري‭. ‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬سابق،‭ ‬قال‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬مرهف‭ ‬أبوقصرة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬إن‭ ‬كل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬ستنضوي‭ ‬ضمن‭ ‬مؤسسة‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيطرة‭ ‬السلطة‭ ‬الانتقالية‭ ‬ستشمل‭ ‬مناطق‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬استمرّ‭ ‬11‭ ‬يوما،‭ ‬تمكّنت‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬بقيادة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬قبل‭ ‬فكّ‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭) ‬من‭ ‬دخول‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وإنهاء‭ ‬حكم‭ ‬عائلة‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬استمرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬الدعوة‭ ‬القطرية‭ ‬غداة‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لدمشق،‭ ‬حيث‭ ‬أعيد‭ ‬فتح‭ ‬السفارة‭ ‬القطرية‭ ‬الأحد،‭ ‬ما‭ ‬أنهى‭ ‬خلافا‭ ‬استمرّ‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

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