سوريا.. تغيير أسماء بعض المراكز الصحية واستبدال اسم الأسد فيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر وزير
الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع تغيير أسماء بعض المراكز الصحية في سوريا واستبدال اسم "الأسد" و "البعث" فيها.
وجاء في بيان صدر عن وزير الصحة للسوري: "بناء على قرار القيادة العامة بتكليف وزارة الصحة بإدارة المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مقتضيات المصلحة العامة.. يقرر ما يلي":
مادة 1_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح: المستشفى الوطني الجامعي (National University Hospital).
مادة 2_ يعدل تسمية مستشفى جامعة البعث ليصبح: مستشفى حمص الجامعي (Homs University Hospital).
مادة 3_ يعدل تسمية مستشفى باسل الأسد بالقرداحة ليصبح : المستشفى الوطني بالقرداحة: (National Hospital in Qardaha)
مادة 4_ يعدل تسمية مستشفى الباسل في محافظة حمص السخنة ليصبح: المستشفى الوطني بالسخنة (National Hospital Sokhna).
مادة 5_ يعدل تسمية مشفى باسل الأسد بالقريتين ليصبح: المستشفى الوطني بالقريتين (National Hospital in Al-Qaryatayn).
مادة 6_ يعدل تسمية مستشفى الباسل الوطني في تلكلخ ليصبح: المستشفى الوطني في تلكلخ (National Hospital in Talkalakh).
مادة7_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الباسل الجراحة القلب بدمشق ليصبح: مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب (Damascus Hospital For Heart Diseases and Surgery).
مادة 8_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي بحماة ليصبح: مستشفى التوليد والأطفال بحماة (Hama Maternity and Children's Hospita).
مادة 9_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل بصلخد ليصبح: "المستشفى الوطني بصلخد (National Hospital in Salkhad).
مادة 10_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب ليصبح: مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب (Aleppo Hospital For Heart Diseases and Surgery)
مادة 11_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس ليصبح: المستشفى الوطني بطرطوس (Tartous National Hospital).
مادة 12_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب باللاذقية ليصبح: مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب ( Lattikia For Heart Diseases and Surgery).
مادة 13_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور ليصبح: مستشفى دير الزور الوطني (Deir Ezzor National Hospital).
مادة 14_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة ليصبح: مستشفى الجولان الوطني (GOLAN National Hospital).
مادة 15_ يوقف العمل بأحكام الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة 16_ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
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