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سوريا.. تغيير أسماء بعض المراكز الصحية واستبدال اسم الأسد فيها

12/24/2024 7:08:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع تغيير أسماء بعض المراكز الصحية في سوريا واستبدال اسم "الأسد" و "البعث" فيها.

وجاء في بيان صدر عن وزير الصحة للسوري: "بناء على قرار القيادة العامة بتكليف وزارة الصحة بإدارة المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مقتضيات المصلحة العامة.. يقرر ما يلي":
مادة 1_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح: المستشفى الوطني الجامعي (National University Hospital).
مادة 2_ يعدل تسمية مستشفى جامعة البعث ليصبح: مستشفى حمص الجامعي (Homs University Hospital).
مادة 3_ يعدل تسمية مستشفى باسل الأسد بالقرداحة ليصبح : المستشفى الوطني بالقرداحة: (National Hospital in Qardaha)
مادة 4_ يعدل تسمية مستشفى الباسل في محافظة حمص السخنة ليصبح: المستشفى الوطني بالسخنة (National Hospital Sokhna).
مادة 5_ يعدل تسمية مشفى باسل الأسد بالقريتين ليصبح: المستشفى الوطني بالقريتين (National Hospital in Al-Qaryatayn).
مادة 6_ يعدل تسمية مستشفى الباسل الوطني في تلكلخ ليصبح: المستشفى الوطني في تلكلخ (National Hospital in Talkalakh).
مادة7_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الباسل الجراحة القلب بدمشق ليصبح: مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب (Damascus Hospital For Heart Diseases and Surgery).
مادة 8_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي بحماة ليصبح: مستشفى التوليد والأطفال بحماة (Hama Maternity and Children's Hospita).
مادة 9_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل بصلخد ليصبح: "المستشفى الوطني بصلخد (National Hospital in Salkhad).
مادة 10_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب ليصبح: مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب (Aleppo Hospital For Heart Diseases and Surgery)
مادة 11_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس ليصبح: المستشفى الوطني بطرطوس (Tartous National Hospital).
مادة 12_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب باللاذقية ليصبح: مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب ( Lattikia For Heart Diseases and Surgery).
مادة 13_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور ليصبح: مستشفى دير الزور الوطني (Deir Ezzor National Hospital).
مادة 14_ يعدل تسمية الهيئة العامة لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة ليصبح: مستشفى الجولان الوطني (GOLAN National Hospital).
مادة 15_ يوقف العمل بأحكام الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة 16_ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

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