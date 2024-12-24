مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - ناقشت اللجنة المالية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بحضور مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات ومدير عام المناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.



وأكد السليحات أن موازنة الشركة تعتبر من الأدوات المهمة لدعم الاستقرار المالي للمناطق الحرة والتنموية، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية تتابع تطورات تنفيذ الموازنة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المقررة.



وأشار السليحات إلى أهمية استدامة المشاريع الرأسمالية وزيادة الاستثمارات في المناطق التنموية، مع التركيز على تحقيق عوائد مالية مستدامة، مشددا على ضرورة استمرار الجهود لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية، بما يعزز من دور الشركة في الاقتصاد الوطني.



من جانبه، أوضح الغرايبة للجنة حجم الإيرادات المتوقعة للشركة والإيرادات الناتجة عن الإيجارات وعوائد بيع وتأجير الأراضي في المناطق التنموية، إضافة إلى استراتيجيات التسويق والتطوير لهذه الأراضي.



بدوره، تناول المهندس يوسف عرفات التقدم المحرز في معالجة المشاريع المتعثرة في البحر الميت والمناطق التنموية، مشيرا إلى أنه جرى حل 5 مشاريع من أصل 12 متعثرة، مما أسهم في استعادة 218 دونمًا من الأراضي التي كانت عالقة لعدة سنوات، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 40 مليون دينار.



وأوضح أن المشاريع المتعثرة كانت تواجه تحديات كبيرة نتيجة لعدد من القضايا القانونية والإدارية، وقد جرى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الأراضي التي تم استخدامها من قبل أطراف غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.



من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة متابعة وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية الموضوعة لموازنة الشركة، مشيرين إلى أهمية مراقبة النفقات الجارية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق التنموية.