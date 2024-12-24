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الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة

12/24/2024 3:13:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن أمنياتها في عيد الميلاد المجيد أن ينعم الجميع بالخير والبركة.


وكتبت جلالتها عبر منصة (X) الثلاثاء: "ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة".

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