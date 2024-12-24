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مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يعود من قطر لإجراء مشاورات داخلية

12/24/2024 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ فريق التفاوض سيعود إلى "إسرائيل" مساء الثلاثاء، من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن صفقة المحتجزين؛ بعد محادثات مهمة على مدى أسبوع بشأن غزة.








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