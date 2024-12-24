مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يعود من قطر لإجراء مشاورات داخلية

مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يعود من قطر لإجراء مشاورات داخلية
التاريخ
12/24/2024 3:13:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ فريق التفاوض سيعود إلى "إسرائيل" مساء الثلاثاء، من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن صفقة
المحتجزين؛ بعد محادثات مهمة على مدى أسبوع بشأن غزة.
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