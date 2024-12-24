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حسان يكشف عن إجراءات حكومية فورية بشأن سوريا

12/24/2024 10:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، الثلاثاء، إن الأردن سيكون إلى جانب الشعب السوري الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة.
وأضاف حسان، أن المملكة ستقدم كل الدعم لبناء القدرات المؤسسية في القطاعات الحيوية التي يحتاجها الأشقاء السوريون.
وأكد الوقوف مع الأشقاء في سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدتهم الوطنية وسيادتهم فوق أراضيهم.


وأشار حسان إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية لضمان فتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة.


وشدد على أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره.

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