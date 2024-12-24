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مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية

12/24/2024 9:07:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البرامج التدريبية الإدارية المتنوعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.


وقالت مدير عام المعهد، سهام الخوالدة، إن المعهد ينظر إلى الشراكة مع المؤسسات الوطنية كهدف استراتيجي بما يتماشى مع رؤية التحديث الإداري، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام، وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية، ومن بين هذه المؤسسات الجامعة الألمانية، وذلك بما يعود بالنفع على الجانبين.

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