مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع معهد الإدارة العامة والجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البرامج التدريبية الإدارية المتنوعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
وقالت مدير عام المعهد، سهام الخوالدة، إن المعهد ينظر إلى الشراكة مع المؤسسات الوطنية كهدف استراتيجي بما يتماشى مع رؤية التحديث الإداري، ورفع كفاءة موظفي القطاع العام، وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية، ومن بين هذه المؤسسات الجامعة الألمانية، وذلك بما يعود بالنفع على الجانبين.
MENAFN24122024000208011052ID1109027570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.