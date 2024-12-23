مانشيني: مغادرة إيطاليا كانت خطأ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما – (أ ف ب): اعترف روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، الأحد بأنه ارتكب خطأً عندما قرر مغادرة منتخب «الأتزوري» في أغسطس 2023 لتولي قيادة المنتخب السعودي، وهو المنصب الذي أُقيل منه في أكتوبر.
وقال مانشيني (60 عاما) لقناة «راي» التلفزيونية الإيطالية «لو كان بإمكاني العودة بالزمن، لما اتخذت قرار مغادرة المنتخب، لأن تدريب هذا الفريق هو أجمل شيء».
وأضاف «ربما لم نتفاهم بشكل جيد مع رئيس الاتحاد الإيطالي (غابرييلي غرافينا)، وربما كنا في فترة صعبة، وربما كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل مختلف، لكن ليس لدي أي شيء ضده».
قاد مانشيني المنتخب الإيطالي إلى الفوز بلقب كأس أوروبا 2021، لكنه استقال بشكل مفاجئ في أغسطس 2023 مشيرا إلى وجود خلافات مع المسؤولين.
وعلى الرغم من تأكيده حينها أنه ليس على اتصال بأي ناد أو اتحاد، عُيّن بعد أيام قليلة مدربا للمنتخب السعودي.
ومع ذلك، أُقيل مانشيني في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية إذ اكتفى «الأخضر» بتحقيق سبعة انتصارات معه، مقابل خمسة تعادلات وست هزائم.
وأوضح مانشيني أنه لم ينضم إلى المنتخب السعودي من أجل المال، على الرغم من أن عقده كان يضمن له راتبا سنويا يبلغ 25 مليون دولار.
وقال مدافعا عن نفسه «مسيرتي تتحدث عني».
وردا على التكهنات حول إمكانية توليه تدريب نادي روما الذي يعاني من أزمة، أكد مانشيني أنه «ليس على اتصال بأحد»، مضيفا «سيحدث شيء ما، إنها مجرد مسألة وقت».
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