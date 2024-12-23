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مانشيني: مغادرة إيطاليا كانت خطأ

12/23/2024 7:15:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعترف‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الأحد‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأً‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬مغادرة‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأتزوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬لتولي‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬وهو‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬أُقيل‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬مانشيني‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬لقناة‭ ‬‮«‬راي‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الإيطالية‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬العودة‭ ‬بالزمن،‭ ‬لما‭ ‬اتخذت‭ ‬قرار‭ ‬مغادرة‭ ‬المنتخب،‭ ‬لأن‭ ‬تدريب‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬أجمل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬لم‭ ‬نتفاهم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ (‬غابرييلي‭ ‬غرافينا‭)‬،‭ ‬وربما‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬صعبة،‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ضده‮»‬‭.‬

قاد‭ ‬مانشيني‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2021،‭ ‬لكنه‭ ‬استقال‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خلافات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيده‭ ‬حينها‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بأي‭ ‬ناد‭ ‬أو‭ ‬اتحاد،‭ ‬عُيّن‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أُقيل‭ ‬مانشيني‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬إذ‭ ‬اكتفى‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬بتحقيق‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬معه،‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬تعادلات‭ ‬وست‭ ‬هزائم‭.‬

وأوضح‭ ‬مانشيني‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المال،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عقده‭ ‬كان‭ ‬يضمن‭ ‬له‭ ‬راتبا‭ ‬سنويا‭ ‬يبلغ‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬مسيرتي‭ ‬تتحدث‭ ‬عني‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬توليه‭ ‬تدريب‭ ‬نادي‭ ‬روما‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة،‭ ‬أكد‭ ‬مانشيني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بأحد‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سيحدث‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬إنها‭ ‬مجرد‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

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