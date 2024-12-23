نادي (فالنسيا) الإسباني يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 12 (كونا) -- أعلن نادي (فالنسيا) الإسباني لكرة القدم
اليوم الاثنين إقالة مدربه روبن باراخا بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان باراخا هو أحد أساطير النادي الذي ساعد بعد توليه مهمة تدريب الفريق في فبراير من عام 2023 بتأمين استقرار الوضع الفني للفريق والتغلب على ظروف معقدة مشيرا إلى انه ساهم أيضا في الموسم الماضي بدفع الفريق الى التنافس حتى الجولات الأخيرة من الدوري
بهدف المشاركة في المسابقات الأوروبية.
وأضاف البيان ان "ديناميكيات النتائج في الموسم الحالي دفعت النادي إلى اتخاذ قرار صعب جدا ألا وهو إقالة المدرب بهدف تغيير الوضع الراهن وتحقيق نتائج أفضل".
ولم يحقق (فالنسيا) أي فوز في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم حيث خسر في ثلاث مباريات ضد (ريال مايوركا) و(رايو باييكانو) و(بلد الوليد) فيما تعادل أمام (إسبانيول) و(ديبورتيفو ألافيس).
ويأتي قرار الإقالة قبل المباراة المؤجلة ضد (ريال مدريد) في إطار الجولة ال12 من الدوري والتي ستقام في الثالث من شهر يناير المقبل بعد أن تم تأجيلها بسبب الفيضانات التي ضربت إسبانيا في نهاية شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)
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