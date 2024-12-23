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نادي (فالنسيا) الإسباني يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 12 (كونا) -- أعلن نادي (فالنسيا) الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة مدربه روبن باراخا بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان باراخا هو أحد أساطير النادي الذي ساعد بعد توليه مهمة تدريب الفريق في فبراير من عام 2023 بتأمين استقرار الوضع الفني للفريق والتغلب على ظروف معقدة مشيرا إلى انه ساهم أيضا في الموسم الماضي بدفع الفريق الى التنافس حتى الجولات الأخيرة من الدوري بهدف المشاركة في المسابقات الأوروبية.
وأضاف البيان ان "ديناميكيات النتائج في الموسم الحالي دفعت النادي إلى اتخاذ قرار صعب جدا ألا وهو إقالة المدرب بهدف تغيير الوضع الراهن وتحقيق نتائج أفضل".
ولم يحقق (فالنسيا) أي فوز في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم حيث خسر في ثلاث مباريات ضد (ريال مايوركا) و(رايو باييكانو) و(بلد الوليد) فيما تعادل أمام (إسبانيول) و(ديبورتيفو ألافيس).
ويأتي قرار الإقالة قبل المباراة المؤجلة ضد (ريال مدريد) في إطار الجولة ال12 من الدوري والتي ستقام في الثالث من شهر يناير المقبل بعد أن تم تأجيلها بسبب الفيضانات التي ضربت إسبانيا في نهاية شهر أكتوبر الماضي. (النهاية)

ه ن د / ف ا س



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