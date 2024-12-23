اتحاد كأس الخليج يعقد اجتماعا للجمعية العمومية في الكويت الخميس المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 23 – 12 (كونا) –- أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم
اليوم الاثنين عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في دولة الكويت يوم الخميس المقبل.
وقال الاتحاد في بيان إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية بما يخدم تطوير كرة القدم
في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.
وذكر البيان أن الاجتماع سيشهد إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27) في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية.
وتستضيف الكويت النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 حيث تسعى البطولة إلى ترسيخ مكانتها كحدث رياضي بارز يوحد الشعوب الخليجية ويعزز من تطور كرة القدم في المنطقة. (النهاية)
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