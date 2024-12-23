Monday, 23 December 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد كأس الخليج يعقد اجتماعا للجمعية العمومية في الكويت الخميس المقبل

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 – 12 (كونا) –- أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم الاثنين عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في دولة الكويت يوم الخميس المقبل.
وقال الاتحاد في بيان إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.
وذكر البيان أن الاجتماع سيشهد إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27) في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية.
وتستضيف الكويت النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025 حيث تسعى البطولة إلى ترسيخ مكانتها كحدث رياضي بارز يوحد الشعوب الخليجية ويعزز من تطور كرة القدم في المنطقة. (النهاية)

س س س / م ع ح ع



MENAFN23122024000071011013ID1109024812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث