ديوان الموظفين يفتتح ندوة تعريفية بجائزة الشارقة في المالية العامة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - افتُتِحت اليوم الإثنين، فعاليات الندوة التعريفية الخاصة بجائزة الشارقة في المالية العامة والورش التدريبية المصاحبة لها بمدينة رام الله، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة الشارقة، تحت رعاية رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية موسى أبو زيد.

وجاءت هذه الندوة المنظمة من قبل الإدارة العامة للتدريب والتطوير في ديوان الموظفين العام والممتدة على مدار يومين متتاليين، بمشاركة موسى أبو زيد، ونائب رئيس مجلس أمناء الجائزة ناصر القحطاني، وأمين عام جائزة الشارقة الشيخ راشد القاسمي، ومستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمشرف العام على الجائزة عزام ارميلي، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير في ديوان الموظفين العام هنادي الجعبري، وبمشاركة واسعة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأكد أبو زيد أهمية جائزة الشارقة المنظمة من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ودورها في الارتقاء بالإدارة العامة، وأخذ مؤسسات الوطن العربي إلى عالم الإبداع، والتميز وصناعة الفرق الذي يميز أي دولة عن غيرها في العالم.

وأشار إلى نجاح العديد من الدول ذات الإمكانيات المادية الضعيفة في مواجهة التحديات الصعبة بالإدارة والتصميم، مثمناً كفاءة الموارد البشرية لدولة فلسطين، وقدرتها اليوم على نقل الخبرة للعديد من دول العالم الكبرى المتمتعة بإمكانيات هائلة.

وشدّد رئيس ديوان الموظفين العام على ضرورة المشاركة في جائزة الشارقة، وتمثيل الهوية الفلسطينية بجدية وإخلاص، لأن حصول فلسطين على مثل هذه الجوائز يشكل قيمة إضافية وخاصة، تؤكد أن كل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حصار وتضييق لن يقف أمام عزيمته، أو يسمح بإزالة القضية الفلسطينية عن خريطة العالم.



وشكر إمارة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على ما تقدمه من فرص من شأنها أن تدعم التطور الإداري لدى المؤسسات والأفراد، مشيدا بجهود ديوان الموظفين العام، وموارده البشرية على ما يقدمونه دائما من جهود استثنائية.

بدوره، قال القحطاني: إن هذه الندوة التعريفية حول جائزة الشارقة، هي السابعة، حيث سبق وعقدت المنظمة العربية مجموعة من الندوات التعريفية في عدد من العواصم العربية، مشيرا إلى أن الندوة التعريفية الأولى قد عقدت عام 2022 في فلسطين بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

وأكد اهتمام المنظمة الدائم بالإدارة وتطوير الموارد البشرية عبر ما تقدمه المنظمة من خدمات التدريب والدراسات الاستشارية، إلى جانب عقد اللقاءات والمؤتمرات ودعم اسهامات البحث العلمي، وما تنظمه من جوائز أخرى إلى جانب جائزة الشارقة في المالية العامة.

من جهته، شدد القاسمي على أهمية جائزة الشارقة التي تعتبر الجائزة العربية الأولى من نوعها، فهي تهدف إلى تمكين قطاع المال العام ليصبح معززا فعالا للتنمية المستدامة، وما تقدمه الجائزة من تكريس لجهود الأفراد والمؤسسات الحكومية، وبالتالي تشجيعهم على تقديم أفضل التجارب في إدارة المال العام.

وفي الجلسة الأولى، قدم ارميلي شرحا تفصيليا عن أهداف جائزة الشارقة، وفئاتها، مع توضيح معايير التقييم المرتبطة بها، وشرح كيفية الترشح لها، والمشاركة ضمن الفئات التي تطرحها الجائزة.

وصاحب الندوة، عقد مجموعة من الورشات التدريبية التي ساهمت في إثراء المشاركين بمعلومات هامة من شأنها أن دعم خبراتهم ومعرفتهم المالية. فتناولت الورشات المقسمة على عدة جلسات تقديم أحمد الجيتاوي شرحا حول مفاهيم وآليات تخطيط الموازنة العامة للدولة، وآليات تنفيذها، فيما قدّم حمزة الشيخ ورشة تدريبية حول مراقبة وتقييم الموازنة العامة، والتحديات المرتبطة بها مع عرّض أفضل الممارسات المالية العالمية.

وشكرت الجعبري كافة الممثلين والمشاركين على الجهود التي بُذلت لإنجاح هذه الندوة، داعية الحضور للتقدم والمشاركة في مختلف فئات الجائزة، وتمثيل فلسطين بأفكار إبداعية ومميزة تعكس الكفاءة في إدارة المال العام.

يذكر أن جائزة الشارقة في المالية العامة تأسست عام 2016 انطلاقا من رؤية سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة وبالتعاون ما بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إيمانا بأهمية نشر أفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية، وبالتالي تطوير أداء المؤسسات المالية العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.