برونزية لفلسطين في البطولة العربية للمصارعة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تونس / PNN - توج لاعب
منتخبنا الوطني للمصارعة، علي أبو ارميله، ببرونزية البطولة العربية، المقامة بقصر الرياضة في تونس العاصمة.
ونافس أبو ارميله على فئة وزن 61 كغم، واستطاع أن يعبر يتأهل إلى الأدوار النهائية للمنافسة على الميدالية البرونزية.
ويعد أبو ارميله من العناصر المميزة في المنتخب الوطني، حيث سبق وأن مثّل فلسطين دوليا، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ودورة الألعاب العربية في الجزائر.
وشارك فراس دودين، رئيس الاتحاد الفلسطيني للمصارعة، بتتويج اللاعب أبو ارميله، حيث أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يتحقق في ظل التحديات الصعبة التي يمر بها الاتحاد والمنتخب الوطني كسائر المنظومة الرياضية الوطنية.
وأكد دودين أن الاتحاد يواصل سعيه للارتقاء بمنظومة لعبة المصارعة على الساحة المحلية، واكتشاف المواهب الواعدة لرفدها في المنتخبات الوطني.
بدوره، لفت الأمين العام للاتحاد رياض حسن، إلى أن ما تحقق اليوم جاء نتيجة عمل ومثابرة طوال الفترة الماضية، مشيدا بالأداء الذي ظهر عليه أبو ارميله أمام منافسيه، حيث كان ندا قويا، واستطاع أن يختتم مشاركته في الحدث بالحصول على الميدالية البرونزية.
وهذه الميدالية الثالثة عربيا التي يحققها المنتخب الوطني للمصارعة، بعد التتويج ببرونزية دورة الألعاب العربية في الجزائر العام الماضي، ثم فضية البطولة العربية تحت 23 عاما بالأردن خلال شهر أيار الماضي.
MENAFN23122024000205011050ID1109023365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.