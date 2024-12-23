برونزية لفلسطين في البطولة العربية للمصارعة

MENAFN - Palestine News ) تونس / PNN - توج منتخبنا الوطني للمصارعة، علي أبو ارميله، ببرونزية البطولة العربية، المقامة بقصر الرياضة في تونس العاصمة.

ونافس أبو ارميله على فئة وزن 61 كغم، واستطاع أن يعبر يتأهل إلى الأدوار النهائية للمنافسة على الميدالية البرونزية.

ويعد أبو ارميله من العناصر المميزة في المنتخب الوطني، حيث سبق وأن مثّل فلسطين دوليا، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ودورة الألعاب العربية في الجزائر.

وشارك فراس دودين، رئيس الاتحاد الفلسطيني للمصارعة، بتتويج اللاعب أبو ارميله، حيث أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يتحقق في ظل التحديات الصعبة التي يمر بها الاتحاد والمنتخب الوطني كسائر المنظومة الرياضية الوطنية.

وأكد دودين أن الاتحاد يواصل سعيه للارتقاء بمنظومة لعبة المصارعة على الساحة المحلية، واكتشاف المواهب الواعدة لرفدها في المنتخبات الوطني.

بدوره، لفت الأمين العام للاتحاد رياض حسن، إلى أن ما تحقق اليوم جاء نتيجة عمل ومثابرة طوال الفترة الماضية، مشيدا بالأداء الذي ظهر عليه أبو ارميله أمام منافسيه، حيث كان ندا قويا، واستطاع أن يختتم مشاركته في الحدث بالحصول على الميدالية البرونزية.

وهذه الميدالية الثالثة عربيا التي يحققها المنتخب الوطني للمصارعة، بعد التتويج ببرونزية دورة الألعاب العربية في الجزائر العام الماضي، ثم فضية البطولة العربية تحت 23 عاما بالأردن خلال شهر أيار الماضي.