رجب: الأجهزة الأمنية تبطل عبوات متفجرة زرعها خارجون على القانون وسط مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لتأمين حياة المواطنين في مخيم جنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من إبطال مفعول عبوة متفجرة، زرعها الخارجون على القانون أمام المركز الصحي التابع لوكالة "الأونروا" في وسط المخيم، كما تم إبطال مفعول عبوتين أخريين تم زرعهما في نفس المنطقة.
وأضاف رجب في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الخارجين على القانون ومن يقف خلفهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في سلوكهم الإجرامي الداعشي، حتى بات تهديد حياة المواطنين ووضعهم في دائرة الخطر جزءا من استراتيجيتهم لتأمين أنفسهم وضمان استمرار خطفهم للمخيم.
وتابع: "أيعقل هذا؟ اختطاف أمن وسلامة المواطنين مقابل حفنة من المال المشبوه الذي يصل عبر قنوات متعددة بأجندات لا وطنية مستوردة من عواصم الدمار والخراب، ومن ضمنها قناة الاحتلال كما حدث سابقا.
وأكد رجب، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة هؤلاء ومن يقف خلفهم، كما سيتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ليحاسبوا على ما ارتكبوه وما زالوا من جرائم، وأنه لا تراجع ولا تهاون ولا تسويات ولا صفقات ستحول دون ذلك.
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