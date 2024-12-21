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رجب: الأجهزة الأمنية تبطل عبوات متفجرة زرعها خارجون على القانون وسط مخيم جنين

12/21/2024 7:08:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، إنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لتأمين حياة المواطنين في مخيم جنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من إبطال مفعول عبوة متفجرة، زرعها الخارجون على القانون أمام المركز الصحي التابع لوكالة "الأونروا" في وسط المخيم، كما تم إبطال مفعول عبوتين أخريين تم زرعهما في نفس المنطقة.

وأضاف رجب في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الخارجين على القانون ومن يقف خلفهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في سلوكهم الإجرامي الداعشي، حتى بات تهديد حياة المواطنين ووضعهم في دائرة الخطر جزءا من استراتيجيتهم لتأمين أنفسهم وضمان استمرار خطفهم للمخيم.

وتابع: "أيعقل هذا؟ اختطاف أمن وسلامة المواطنين مقابل حفنة من المال المشبوه الذي يصل عبر قنوات متعددة بأجندات لا وطنية مستوردة من عواصم الدمار والخراب، ومن ضمنها قناة الاحتلال كما حدث سابقا.

وأكد رجب، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة هؤلاء ومن يقف خلفهم، كما سيتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ليحاسبوا على ما ارتكبوه وما زالوا من جرائم، وأنه لا تراجع ولا تهاون ولا تسويات ولا صفقات ستحول دون ذلك.

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