Saturday, 21 December 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ماغدبورغ بعد حادثة الدهس بألمانيا

12/21/2024 7:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، بعد حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد يوم أمس الجمعة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في برلين تتابع أوضاع الأردنيين في مدينة ماغدبورغ بعد حادثة الدهس، مؤكداً أن جميع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة ماغدبورغ بخير ولم يتعرضوا لأية إصابة.
ودعا السفير القضاة الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة ماغدبورغ الألمانية إلى التواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
-الخط الساخن للسفارة الأردنية في برلين:
00491729069412
-أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
-أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]








MENAFN21122024000208011052ID1109019399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث