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افتتاح مهرجان مونتك من عنا في مادبا

12/21/2024 6:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، اليوم السبت، في قاعة الكرامة مهرجان "مونتك من عنَّا"، للمنتجات المحليَّة والتراثيَّة المتنوّعة، لسيدات المجتمع المحلِّي في المحافظة.


وجاء هذا المهرجان الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية ضمن "مشروع دعم البلديات".


وأضاف الرواجيح أن المهرجان يأتي انطلاقا من دور البلدية التنموي، اذ تسعى لفتح آفاق لسيدات المجتمع المحلي وتسويق منتجاتهن وإيجاد نافذة دائمة لهن.

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