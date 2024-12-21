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الأميرة سمية تبحث تعزيز التعاون بين العلمية الملكية ومنظمة التعاون الرقمي لدعم التحول الرقمي بالأردن

12/21/2024 6:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لدى لقائها الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) ديمة اليحيى والوفد المرافق، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتمكين الجمعية من مساعدة المؤسسات الأردنية لتعزيز التحول الرقمي.


وناقش الجانبان خلال اللقاء توطيد التعاون المستقبلي بين المنظمة والجمعية، من خلال تطوير مشاريع وبرامج تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.


وأكدت سمو الأميرة سمية أهمية التعاون مع منظمة التعاون الرقمي نظراً لدورها الريادي في تعزيز التكامل الرقمي بين الدول ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي العالمي.

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