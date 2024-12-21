الاحتلال يعتقل 25 مواطناً من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الضفة الغربية /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال أمس واليوم السبت، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة.
وأفاد بيان هيئة الأسرى ونادي الأسير أن من بين المعتقلين طفلين، وأسرى سابقين، بالإضافة إلى رهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.
وأضافت أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة برقة بمحافظة نابلس، وطالت مواطنين من محافظات جنين وبيت لحم وطولكرم والقدس.
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني خلال حملات الاعتقال، ويأخذ من منازل المواطنين ثكنة عسكرية، علماً أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان.
علماً أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
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