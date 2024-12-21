الاحتلال يعتقل 25 مواطناً من الضفة

MENAFN - Palestine News ) الضفة الغربية /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال أمس واليوم السبت، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأفاد بيان هيئة الأسرى ونادي الأسير أن من بين طفلين، وأسرى سابقين، بالإضافة إلى رهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.

وأضافت أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة برقة بمحافظة نابلس، وطالت مواطنين من محافظات جنين وبيت لحم وطولكرم والقدس.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني خلال حملات الاعتقال، ويأخذ من منازل المواطنين ثكنة عسكرية، علماً أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان.

علماً أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.