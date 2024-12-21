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إصدار تعديلات نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل

12/21/2024 5:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025، لتواكب التطورات المستمرة في العمل الإداري وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.


وتستهدف التعديلات تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، في رده على أسئلة قدمتها النائب ديمة طهبوب، أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.
وأشار إلى أنه جرت مراجعة الأحكام الانتقالية المتعلقة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل التاريخ المحدد، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في تنظيم هذه القضايا بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات الدولة.

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