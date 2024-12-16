وزير الداخلية يهنئ نظيره البحريني بالعيد الوطني لبلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين ببرقية تهنئة الى وزير
الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ال(53) لمملكة البحرين الشقيقة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان نقلا عن الشيخ فهد اليوسف اعرابه في البرقية عن أسمى آيات التهاني مقرونة بأصدق المباركات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ال (53) لمملكة البحرين الشقيقة وعن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.
وسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على وزير الداخلية البحريني موفور الصحة والعافية وأن يديم على مملكة البحرين الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.(النهاية)
ع ح ك / م خ
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