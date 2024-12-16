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وزير الداخلية يهنئ نظيره البحريني بالعيد الوطني لبلاده

12/16/2024 4:37:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين ببرقية تهنئة الى وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ال(53) لمملكة البحرين الشقيقة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان نقلا عن الشيخ فهد اليوسف اعرابه في البرقية عن أسمى آيات التهاني مقرونة بأصدق المباركات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ال (53) لمملكة البحرين الشقيقة وعن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.
وسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على وزير الداخلية البحريني موفور الصحة والعافية وأن يديم على مملكة البحرين الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.(النهاية)

ع ح ك / م خ




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