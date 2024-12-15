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وكيل شؤون البلديات: شوارع البحرين تتزين بالإنارة الليلية ابتهاجا بالأعياد الوطنية

12/15/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزينت‭ ‬شوارع‭ ‬ومعالم‭ ‬وتقاطعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالإنارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬حيث‭ ‬استكملت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أعمال‭ ‬الزينة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والميادين‭ ‬والدوارات‭ ‬بأعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبمختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الإنارة‭ ‬التجميلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تركيب‭ ‬الإنارة‭ ‬التجميلية‭ ‬والأضواء‭ ‬على‭ ‬النخيل‭ ‬والأشجار‭ ‬بالأشكال‭ ‬المضيئة‭ ‬على‭ ‬امتدادات‭ ‬الشوارع‭ ‬والدورات‭ ‬والتقاطعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬المساهمين‭ ‬والداعمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الروح‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

وبين‭ ‬الوكيل‭ ‬أن‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬زينت‭ ‬النخيل‭ ‬والأشجار‭ ‬بالإنارة‭ ‬التجميلية‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل،‭ ‬وشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقاطعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬زراعتها‭ ‬بالزهور‭ ‬الموسمية‭ ‬لتعطي‭ ‬لمحة‭ ‬جمالية‭ ‬في‭ ‬التقاطعات،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬قامت‭ ‬بتزيين‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالإنارة‭ ‬على‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬ممشى‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير‭ ‬وشارع‭ ‬المطار،‭ ‬وتقاطعات‭ ‬الحد‭ ‬وجسر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬وتقاطع‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬تزيين‭ ‬مدخل‭ ‬سار‭ ‬شارع‭ ‬13،‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وتقاطع‭ ‬سلماباد،‭ ‬وتقاطع‭ ‬الجنبية،‭ ‬ومدخل‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬وممشى‭ ‬عالي‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجهود‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬بتزيين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهي‭ ‬شارع‭ ‬الزلاق،‭ ‬وشارع‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وشارع‭ ‬الرفاع،‭ ‬وشارع‭ ‬البوكوارة،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بتزيين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬دوار‭ ‬الساعة‭ ‬ودوار‭ ‬أبوظبي‭ ‬وبوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسوق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وتم‭ ‬كذلك‭ ‬تزيين‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

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