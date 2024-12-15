وكيل شؤون البلديات: شوارع البحرين تتزين بالإنارة الليلية ابتهاجا بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزينت شوارع ومعالم وتقاطعات مملكة البحرين بالإنارة الضوئية باللونين الأحمر والأبيض، وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، حيث استكملت وزارة شؤون البلديات والزراعة أعمال الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين والدوارات بأعلام مملكة البحرين، وبمختلف أشكال الإنارة التجميلية.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أنه تم تركيب الإنارة التجميلية والأضواء على النخيل والأشجار بالأشكال المضيئة على امتدادات الشوارع والدورات والتقاطعات الرئيسية في المملكة، معرباً عن شكره لجميع المساهمين والداعمين في هذه المناسبة الوطنية والتي تعبر عن الروح البحرينية الأصيلة.
وبين الوكيل أن أمانة العاصمة زينت النخيل والأشجار بالإنارة التجميلية على امتداد شارع الملك فيصل، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وكذلك التقاطعات التي تم زراعتها بالزهور الموسمية لتعطي لمحة جمالية في التقاطعات، مضيفاً أن بلدية المحرق قامت بتزيين الشوارع الرئيسية بالإنارة على الأشجار في ممشى خليفة الكبير وشارع المطار، وتقاطعات الحد وجسر الشيخ عيسى وتقاطع جسر الشيخ حمد ومناطق أخرى في المحافظة.
وأضاف أن بلدية المنطقة الشمالية انتهت من أعمال تزيين مدخل سار شارع 13، ومدينة حمد المدخل الجنوبي، وتقاطع سلماباد، وتقاطع الجنبية، ومدخل جسر الملك فهد، وممشى عالي.
أما فيما يتعلق بجهود بلدية المنطقة الجنوبية فأوضح وكيل شؤون البلديات، بأنها قامت بتزيين عدد من الشوارع الرئيسية وهي شارع الزلاق، وشارع ولي العهد، وشارع الرفاع، وشارع البوكوارة، كما قامت بتزيين عدد من المواقع الحيوية من ضمنها دوار الساعة ودوار أبوظبي وبوابة مدينة عيسى وسوق الرفاع الشرقي، وتم كذلك تزيين المبنى الرئيسي لبلدية المنطقة الجنوبية.
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