قتيلان بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان في انتهاك جديد للهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 30 - 11 (كونا) -- لقي شخصان حتفهما وأصيب مثلهما بجروح بقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة بجنوب لبنان وهو أحدث الخروقات الإسرائيلية لاتفاق ووقف إطلاق النار الساري منذ ثلاثة أيام.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية وقعت في بلدة "رب ثلاثين" كما أن جيش الاحتلال نفذ عمليات توغل في بلدة عيترون في أقصى جنوب لبنان.
كما أطلق جنود الاحتلال رشقات رشاشة مكثفة من موقعهم في أطراف بلدة مارون الراس اللبنانية في أقصى الجنوب باتجاه سرايا بلدة بنت جبيل في اثناء قيام عناصر من قوى الامن الداخلي في فصيلة بنت جبيل بمعاينة الاضرار فيها.
كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد اعلن ان الاحتلال الاسرائيلي اغار على بلدتي مجدل زون والبيسارية جنوبي لبنان وادى الى اصابة اربعة اشخاص بجروح.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان مسيرات تابعة للاحتلال حلقت في أجواء مدينة (بعلبك) وبلدات الجوار شمالي شرق لبنان على علو منخفض "خارقة اتفاق ايقاف إطلاق النار".
وفي سياق منفصل اعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه عبر حسابه على منصة (اكس) انهاء الوزارة ترميم طريق "معبر المصنع" الحدودي مع سوريا شرقا الذي تضرر من جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي عليه في الفترة الأخيرة
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد حذر اللبنانيين من الاقتراب من عدد من القرى والبلدات في الجنوب التي لايزال يتواجد فيها.
يأتي هذا العدوان على الرغم من سريان اتفاق وفق إطلاق النار في لبنان الذي بدأ منذ فجر الأربعاء الماضي وجرى التوصل إليه بوساطة أمريكية - فرنسية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أكثر من عام وراح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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