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قتيلان بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان في انتهاك جديد للهدنة

11/30/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 30 - 11 (كونا) -- لقي شخصان حتفهما وأصيب مثلهما بجروح بقصف شنته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة بجنوب لبنان وهو أحدث الخروقات الإسرائيلية لاتفاق ووقف إطلاق النار الساري منذ ثلاثة أيام.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية وقعت في بلدة "رب ثلاثين" كما أن جيش الاحتلال نفذ عمليات توغل في بلدة عيترون في أقصى جنوب لبنان.
كما أطلق جنود الاحتلال رشقات رشاشة مكثفة من موقعهم في أطراف بلدة مارون الراس اللبنانية في أقصى الجنوب باتجاه سرايا بلدة بنت جبيل في اثناء قيام عناصر من قوى الامن الداخلي في فصيلة بنت جبيل بمعاينة الاضرار فيها.
كان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد اعلن ان الاحتلال الاسرائيلي اغار على بلدتي مجدل زون والبيسارية جنوبي لبنان وادى الى اصابة اربعة اشخاص بجروح.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان مسيرات تابعة للاحتلال حلقت في أجواء مدينة (بعلبك) وبلدات الجوار شمالي شرق لبنان على علو منخفض "خارقة اتفاق ايقاف إطلاق النار".
وفي سياق منفصل اعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه عبر حسابه على منصة (اكس) انهاء الوزارة ترميم طريق "معبر المصنع" الحدودي مع سوريا شرقا الذي تضرر من جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي عليه في الفترة الأخيرة
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد حذر اللبنانيين من الاقتراب من عدد من القرى والبلدات في الجنوب التي لايزال يتواجد فيها.
يأتي هذا العدوان على الرغم من سريان اتفاق وفق إطلاق النار في لبنان الذي بدأ منذ فجر الأربعاء الماضي وجرى التوصل إليه بوساطة أمريكية - فرنسية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أكثر من عام وراح ضحيته الآلاف بين قتيل وجريح بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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