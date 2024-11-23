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عازر لطالبات الصويفية الثانوية: بوجود الإرادة نجد الطريق

11/23/2024 3:54:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقول الرئيس التنفيذي لشركة ذكاء الأردن، معتز عازر، لطالبات مدرسة الصويفية الثانوية للبنات، إن المتميزة تلمع عند الإدارات العادلة، لكن عمل الموظفة لدى إدارة غير عادلة، لا تقدر جهدها وعملها، يحتم عليها مغادرة المكان.
ويشير عازر، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز، للعام الـ16 على التوالي، إلى أهمية اكتشاف الشغف والهدف من المسيرة المهنية كاملة للنساء وتعريف ماذا يردن من الحياة، ونصحهن بالتحلي بالجرأة في تغيير الاتجاه المهني الى الوجهة الصحيحة، بغض النظر عن التخصص الجامعي المدروس والمسار المهني حتى تاريخه. موضحا أن أهله حاولوا ترغيبه بالمسارات عالية التنافس، بسبب معدله المتفوق في التوجيهي، ودرس يوما واحدا في تخصص الهندسة المدنية، قبل أن يحول دراسته إلى كلية الصيدلة.
خلال سنين الدراسة، اكتشف عازر أن الصيدلة غير مناسبة لقدراته، ومع ذلك أكمل الدراسة وعمل في قطاع الصيدلة لسبع سنوات؛ حيث عمل لشركات أدوية في قسم المبيعات، مما سهل استمراره في هذا التخصص لأن الروتين فيها أقل من روتين العاملين في الصيدليات، إلى أن جاء اليوم الذي غير فيه القطاع كاملا، وعمل رئيسا تنفيذيا لشركة ذكاء الأردن.
وأكد عازر للطالبات أهمية تفكيرهن بنوع العمل الذي يرغبن في خوضه والتعمق به، وليس التخصص الذي يرغبن في دراسته في الجامعة فقط، لأن هذا الأمر هو الأقرب للواقع والحياة العملية، لذا عليهن اختيار تخصص الدراسة بعناية، إذ قد يستمتع الشخص بدراسة المادة وليس بتطبيقها، حتى لو أحبها.
ويشير عازر للطالبات، إلى أن الأصل بالشابة ألا تكون متوازنة بكل المهارات، بل قوية ببعضها وضعيفة بأخرى، مع ضرورة التركيز على مكامن القوة لديها، والشيء الذي تتفوق به، لا على تقوية مكامن الضعف. وإذا أرادت إحداهن تخصصا معينا، لا بد من التميز فيه، مع التركيز على الذات لا على المنافسين، لأن كل إنسان يتمتع بقوة خارقة مختلفة عن غيره.
وفي إجابته عن سؤال عن الحيرة بين تخصصين مثيرين للاهتمام، أشار عازر الى وجود تخصصات جديدة في الجامعات قد تجمع الشغف في أكثر من موضوع في تخصص واحد، أو من الممكن اختيار التخصص الأكثر رغبة وترك الآخر كهواية أو موضوع للقراءة والتعلم. مبينا إيجابية الثقة بالنفس، لكن من دون إهمال الأخذ بمشورة الأشخاص الثقات في حياتنا.
ويضيف أن الأردن مشبع بالتخصصات العلمية الأكاديمية، وسوق العمل متخم بهذا النوع من الشهادات، لذا على الشخص أن يتمتع بروح المنافسة الشريفة، من خلال تطوير المهارات، وتحديد نوع الخدمات التي يقدمها، حتى يتميز في سوق العمل ويصبح هدفا للشركات، من خلال هذه المهارات.
ويشير عازر، إلى أن الشخص الذي يعمل بحب وشغف ويتطلع إلى تطوير مهاراته والتميز بها، سيصل إلى التميز في مجاله عاجلا أم آجلا، وسيحقق النجاح المادي بالضرورة. فالشخص المحترف صاحب الكفاءة، يصبح هدفا للمستثمرين والشركات، التي ستتهافت عليه.
ويذكر أنه كان شخصا محترفا في عمله، فعندما عمل في شركات الأدوية، حقق أعلى عمولات البيع، حتى أن إحدى الشركات قدمت له عرضا للعمل معها، من دون أن يتقدم لها بطلب توظيف، "فعمل الشخص يتحدث عنه". ويؤكد عازر أنه شخص محب للتحدي، إذ عمل مديرا لشركة ذكاء الأردن بين الأعوام 2007-2011، ثم أصبح شريكا في العام 2011 واستمر بشراء حصص الشركة الى أن اشترى كامل أسهمها في العام 2020، نتيجة المثابرة والاجتهاد في العمل، واليوم تملك الشركة حقوقا غير مباشرة في إدارة شركة "يو سي ماس" في الأردن وسورية وفلسطين. ويبين أن بعض الأخطاء مكلفة وقد تتسبب بعض الأحيان في فشل الشركة، إلا أنها فرصة ذهبية للتعلم، وهي من التحديات والعقبات التي تساعد رائد الأعمال بتكوين خبرة للنجاح، وتظهر قدرته على إدارة الفريق. ورغم إيمان عازر التام بالتشاركية مع أعضاء الفريق للوصول إلى مرحلة اختيار القرار الصحيح، إلا أنه أشار إلى أنها مسؤولية المدير القائد وهو من سيتحمل تبعات قراره. وفي ختام الجلسة، كتب عازر نصيحة للطالبات، تفيدهن في حياتهن المستقبلية، وهي أن وجود الإرادة لتحقيق أمر ما، يجعلهن يجدن السبيل لتحقيقه، بغض النظر عن العقبات والصعوبات والتحديات التي تواجههن في طريقهن لتحقيق هذا الهدف.
يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها إنجاز للعام السادس عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد.

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