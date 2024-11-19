باكو: فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي لطموحات ما قبل 2030

MENAFN - Palestine News ) باكو / PNN - شاركت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ممثلةً لدولة فلسطين، في الاجتماع الوزاري السنوي لطموحات ما قبل 2030، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 29 المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.

وخلال مداخلتها أثناء الاجتماع،

أكدت التميمي حق الدول في تنفيذ خططها، لتخفيف آثار تغير المناخ من خلال الوصول الميسر إلى التمويل المناخي.

وأشارت إلى الانتهاكات البيئية المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق البيئة الفلسطينية، من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية من أرض وماء، ما يحول دون القدرة على تنفيذ الخطط البيئية الوطنية في فلسطين.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكدت التميمي دور الاحتلال الإسرائيلي الذي يقف عائقاً دون الوصول إلى الأمن الطاقي بسبب سيطرته على شبكات التوزيع، ما يحول دون تطويرها خاصة في المناطق المصنفة (ج).

يُذكر أن قمة (COP 29)، التي تُعقد هذا العام في أذربيجان، تمثل الجانب التنفيذي لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وتهدف إلى إيجاد حلول عالمية للحد من ارتفاع حرارة الأرض وتسريع الانتقال الأخضر.