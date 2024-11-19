باكو: فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي لطموحات ما قبل 2030

(MENAFN
- Palestine News Network
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باكو / PNN - شاركت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ممثلةً لدولة فلسطين، في الاجتماع الوزاري السنوي لطموحات ما قبل 2030، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 29 المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.
وخلال مداخلتها أثناء الاجتماع،
أكدت التميمي حق الدول في تنفيذ خططها، لتخفيف آثار تغير المناخ من خلال الوصول الميسر إلى التمويل المناخي.
وأشارت إلى الانتهاكات البيئية المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق البيئة الفلسطينية، من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية من أرض وماء، ما يحول دون القدرة على تنفيذ الخطط البيئية الوطنية في فلسطين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكدت التميمي دور الاحتلال الإسرائيلي الذي يقف عائقاً دون الوصول إلى الأمن الطاقي بسبب سيطرته على شبكات التوزيع، ما يحول دون تطويرها خاصة في المناطق المصنفة (ج).
يُذكر أن قمة (COP 29)، التي تُعقد هذا العام في أذربيجان، تمثل الجانب التنفيذي لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وتهدف إلى إيجاد حلول عالمية للحد من ارتفاع حرارة الأرض وتسريع الانتقال الأخضر.
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