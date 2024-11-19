مستعمرون يعتدون بالضرب على رعاة الماشية والمزارعين جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على مزارعين ورعاة ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس المجلس القروي في سوسيا جهاد النواجعة، إن مستعمري مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، هاجموا مدججين بالسلاح المواطنين، وشتموهم بألفاظ نابية، وطاردوا رعاة الماشية والمزارعين في القرية، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين من عائلة جبور، وسيدة من عائلة النواجعة، ما تسبب بإصابتهم برضوض، وجروح، عدد منهم لتلقي العلاج في يطا الحكومي.