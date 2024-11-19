مستعمرون يعتدون بالضرب على رعاة الماشية والمزارعين جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على مزارعين ورعاة ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس المجلس القروي في سوسيا جهاد النواجعة، إن مستعمري مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، هاجموا مدججين بالسلاح المواطنين، وشتموهم بألفاظ نابية، وطاردوا رعاة الماشية والمزارعين في القرية، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين من عائلة جبور، وسيدة من عائلة النواجعة، ما تسبب بإصابتهم برضوض، وجروح، نقل عدد منهم لتلقي العلاج في مستشفى يطا الحكومي.
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