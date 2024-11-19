الاحتلال يهدم غرفتين ويقتلع أشجارا في منطقة نابلس الجديدة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفتين، واقتلعت عشرات الأشجار في منطقة نابلس الجديدة.

وأفاد المواطن حمزة الحمامي، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت أرضه في منطقة نابلس الجديدة، ومساحتها 500 متر، وهدمت غرفتين واقتلعت 42 شجرة مثمرة وخلايا نحل وجدرانا وسلاسل حجرية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشار الحمامي إلى أنه شيد الغرفتين في أرضه منذ عام 2014، ويستعملها كمصيف لعائلته، لكن الاحتلال سلّمه إخطارا بوقف البناء مع بداية الحرب على قطاع غزة، وإخطارا ثانيا قبل سبعة أيام بوقف البناء، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.