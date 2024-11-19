الاحتلال يهدم غرفتين ويقتلع أشجارا في منطقة نابلس الجديدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفتين، واقتلعت عشرات الأشجار في منطقة نابلس الجديدة.
وأفاد المواطن حمزة الحمامي، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت أرضه في منطقة نابلس الجديدة، ومساحتها 500 متر، وهدمت غرفتين واقتلعت 42 شجرة مثمرة وخلايا نحل وجدرانا وسلاسل حجرية، بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار الحمامي إلى أنه شيد الغرفتين في أرضه منذ عام 2014، ويستعملها كمصيف لعائلته، لكن الاحتلال سلّمه إخطارا بوقف البناء مع بداية الحرب على قطاع غزة، وإخطارا ثانيا قبل سبعة أيام بوقف البناء، بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو.
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