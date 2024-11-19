الرئاسة: التصريحات الرسمية الفلسطينية والمواقف الخاصة بالسياسة الخارجية تصدر فقط عن الجهات المخولة بذلك

الرئاسة: التصريحات الرسمية الفلسطينية والمواقف الخاصة بالسياسة الخارجية تصدر فقط عن الجهات المخولة بذلك
التاريخ
11/19/2024 7:09:59 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن التصريحات الرسمية الفلسطينية والمواقف الخاصة بالسياسة الخارجية لدولة فلسطين، بما يشمل التطورات على الساحتين الأميركية والأوروبية، أو غيرها، تصدر فقط عن الجهات المخولة بذلك.
وأكدت وجوب التزام الجميع بذلك.
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