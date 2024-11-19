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الرئاسة: التصريحات الرسمية الفلسطينية والمواقف الخاصة بالسياسة الخارجية تصدر فقط عن الجهات المخولة بذلك

11/19/2024 7:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن التصريحات الرسمية الفلسطينية والمواقف الخاصة بالسياسة الخارجية لدولة فلسطين، بما يشمل التطورات على الساحتين الأميركية والأوروبية، أو غيرها، تصدر فقط عن الجهات المخولة بذلك.

وأكدت وجوب التزام الجميع بذلك.

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