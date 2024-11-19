الوزير عساف: قضية الأسرى في صلب اهتمام الإعلام الرسمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، أن قضية الأسرى تمثل أولوية قصوى، وهي في صلب اهتمام الإعلام الرسمي بمكوناته كافة.
وأكد عساف خلال استقباله وفدا من نادي الأسير برئاسة عبد الله زغاري، في مكتبه، بمدينة رام الله، استدامة العمل إعلاميا، وباستخدام أدوات الإعلام الحديث باللغات كافة، لإبراز معانات الأسرى جراء الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال.
وأشار عساف إلى أهمية تكاتف كل الجهود، لفضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل لدى المؤسسات الدولية كافة، موضحاً أهمية اليوم الوطني المركزي المقرر في الأول من كانون الأول المقبل، لإسناد شعبنا في غزة وأسرانا في سجون الاحتلال.
من جهته، أثنى الوفد على الدور الهام الذي يقوم به الإعلام الرسمي، من خلال إبراز قضية الأسرى، واستقطاب المتضامنين والمناصرين لحقوقهم من شتى أرجاء المعمورة، الأمر الذي يساهم في ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ممارساتها العنصرية بحقهم، وصولاً لنيلهم الحرية.
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