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الوزير عساف: قضية الأسرى في صلب اهتمام الإعلام الرسمي

11/19/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، أن قضية الأسرى تمثل أولوية قصوى، وهي في صلب اهتمام الإعلام الرسمي بمكوناته كافة.

وأكد عساف خلال استقباله وفدا من نادي الأسير برئاسة عبد الله زغاري، في مكتبه، بمدينة رام الله، استدامة العمل إعلاميا، وباستخدام أدوات الإعلام الحديث باللغات كافة، لإبراز معانات الأسرى جراء الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال.

وأشار عساف إلى أهمية تكاتف كل الجهود، لفضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا البواسل لدى المؤسسات الدولية كافة، موضحاً أهمية اليوم الوطني المركزي المقرر في الأول من كانون الأول المقبل، لإسناد شعبنا في غزة وأسرانا في سجون الاحتلال.

من جهته، أثنى الوفد على الدور الهام الذي يقوم به الإعلام الرسمي، من خلال إبراز قضية الأسرى، واستقطاب المتضامنين والمناصرين لحقوقهم من شتى أرجاء المعمورة، الأمر الذي يساهم في ممارسة مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ممارساتها العنصرية بحقهم، وصولاً لنيلهم الحرية.

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