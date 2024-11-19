هوكشتاين بعد لقائه برّي في بيروت: محادثات بنّاءة... فرصة حقيقية لإنهاء الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/ PNN - قال المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، خلال تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، مشيرا إلى "محادثات بناءة" بشأن احتمال التوصّل إلى اتفاق من شأنه تحقيق ذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركيّ، عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبنانيّ، نبيه برّي، خلال مؤتمر صحافيّ، لم يجب خلاله عن أسئلة الصاحافيين.
وذكر المبعوث الأميركي في كلمة مقتضبة، بعد انتهاء لقائه ببرّي، في عين التينة، أن "أمامنا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، ونأمل أن نصل إلى حلّ في الأيام المقبلة".
ووصف هوكشتاين اللقاء "بالمفيد "، وقال إن "المحادثات كانت بنّاءة، وهناك فرصة جديّة لوقف إطلاق النار، وأنا ممتنّ للنقاش البنّاء مع الرئيس نبيه برّي، ولاحقا مع الرئيس (رئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حالة من "التشاؤم" تسود في إسرائيل، حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان، بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها تل أبيب، وبخاصة في البند الذي يتحدث عن منح جيشها "حريّة عمل" في لبنان، بعد التوصل لاتفاق، بذريعة أن حزب الله قد يخرق الاتفاق.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "التوصل لاتفاق لن يكون في الأيام القريبة على ما يبدو". ويأتي ذلك بعد أن روّجت إسرائيل من خلال وسائل إعلامها، وكذلك قنوات عربية، أنباء لا أساس لها بأن التوصل إلى اتفاق مع لبنان بات قريبا.
في موازاة أقوال المصدر الإسرائيلي، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطط أخرى لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت وتنفيذ اغتيالات واستمرار استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.
ووصل المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، إلى بيروت، اليوم، في محاولة لدفع المفاوضات حول اتفاق كهذا، وترددت تقارير إسرائيلية بأن هوكشتاين سيزور إسرائيل غدا.
ولا يبدو أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق، ويتضح ذلك من خلال تصريحات وزراء إسرائيليين، بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال أمس إن اتفاق مع لبنان "لا يساوي الورق التي يطبع عليها"؛ لكن الأمر لا يتوقف عند سموتريتش أو غيره من الوزراء المتطرفين. فقد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، وكذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، إنه "ليس مهما ماذا سيكتب في الورقة (أي الاتفاق)، فالورقة هي مجرد ورقة وحسب"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام.
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