هوكشتاين بعد لقائه برّي في بيروت: محادثات بنّاءة... فرصة حقيقية لإنهاء الحرب

MENAFN - Palestine News ) بيروت/ PNN - قال المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، خلال تواجده في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، مشيرا إلى "محادثات بناءة" بشأن احتمال التوصّل إلى اتفاق من شأنه تحقيق ذلك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركيّ، عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبنانيّ، نبيه برّي، خلال مؤتمر صحافيّ، لم يجب خلاله عن أسئلة الصاحافيين.

وذكر المبعوث الأميركي في كلمة مقتضبة، بعد انتهاء لقائه ببرّي، في عين التينة، أن "أمامنا فرصة حقيقية لإنهاء الصراع، ونأمل أن نصل إلى حلّ في الأيام المقبلة".

ووصف هوكشتاين اللقاء "بالمفيد "، وقال إن "المحادثات كانت بنّاءة، وهناك فرصة جديّة لوقف إطلاق النار، وأنا ممتنّ للنقاش البنّاء مع الرئيس نبيه برّي، ولاحقا مع الرئيس (رئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حالة من "التشاؤم" تسود في إسرائيل، حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان، بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها تل أبيب، وبخاصة في البند الذي يتحدث عن منح جيشها "حريّة عمل" في لبنان، بعد التوصل لاتفاق، بذريعة أن حزب الله قد يخرق الاتفاق.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "التوصل لاتفاق لن يكون في الأيام القريبة على ما يبدو". ويأتي ذلك بعد أن روّجت إسرائيل من خلال وسائل إعلامها، وكذلك قنوات عربية، أنباء لا أساس لها بأن التوصل إلى اتفاق مع لبنان بات قريبا.

في موازاة أقوال المصدر الإسرائيلي، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطط أخرى لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت وتنفيذ اغتيالات واستمرار استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

ووصل المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، إلى بيروت، اليوم، في محاولة لدفع المفاوضات حول اتفاق كهذا، وترددت تقارير إسرائيلية بأن هوكشتاين سيزور إسرائيل غدا.

ولا يبدو أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق، ويتضح ذلك من خلال تصريحات وزراء إسرائيليين، بينهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال أمس إن اتفاق مع لبنان "لا يساوي الورق التي يطبع عليها"؛ لكن الأمر لا يتوقف عند سموتريتش أو غيره من الوزراء المتطرفين. فقد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، وكذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، إنه "ليس مهما ماذا سيكتب في الورقة (أي الاتفاق)، فالورقة هي مجرد ورقة وحسب"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام.