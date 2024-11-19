العالول يُطلع القنصل البلجيكي على مجمل التطورات الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، القنصل العام البلجيكي ولفريد بيفر، على مجمل التطورات الفلسطينية، لا سيما العدوان المتواصل على شعبنا.

وبحث العالول خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه برام الله، سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومواجهة الممارسات القمعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأشار إلى أن "إسرائيل، فضلاً عن الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق أهلنا في غزة، تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية، في عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق عبر الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنشآت، وتكثيف وجود الحواجز العسكرية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسات تخدم الهدف الأساسي لها، وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

وأكد أن "العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة يجب أن يتوقف فوراً، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف".

وطالب بلجيكا بمضاعفة الجهود والعمل على إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل، الذي يحتاج إلى جهد دولي، وإطار سياسي لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان أن لا يتكرر العدوان مجددا.

بدوره، جدّد ولفريد "موقف بلجيكا الداعم للقضية الفلسطينية، وفي جميع المحافل الدولية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية من أجل إيقاف الحرب، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية".