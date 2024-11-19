العالول يُطلع القنصل البلجيكي على مجمل التطورات الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، القنصل العام البلجيكي ولفريد بيفر، على مجمل التطورات الفلسطينية، لا سيما العدوان المتواصل على شعبنا.
وبحث العالول خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه برام الله، سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومواجهة الممارسات القمعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأشار إلى أن "إسرائيل، فضلاً عن الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق أهلنا في غزة، تمارس ما هو أبعد من إعادة احتلال الضفة الغربية، في عملية تدمير شاملة للمخيمات ولكل المناطق عبر الاقتحامات اليومية وإعدام مئات الشبان، وإنشاء البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنشآت، وتكثيف وجود الحواجز العسكرية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، في سياسات تخدم الهدف الأساسي لها، وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية".
وأكد أن "العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة يجب أن يتوقف فوراً، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف".
وطالب بلجيكا بمضاعفة الجهود والعمل على إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي والدمار الهائل، الذي يحتاج إلى جهد دولي، وإطار سياسي لإتمام عملية إعادة الإعمار، وضمان أن لا يتكرر العدوان مجددا.
بدوره، جدّد ولفريد "موقف بلجيكا الداعم للقضية الفلسطينية، وفي جميع المحافل الدولية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية من أجل إيقاف الحرب، والعمل على حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية".
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