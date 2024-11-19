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محافظ الشمالية يبحث ترتيبات تنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية

11/19/2024 7:07:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، الاجتماع التشاوري الأسبوعي للمسئولين بالمحافظة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنظيم الفعاليات والبرامج القادمة.
وخلال الاجتماع، أعرب محافظ الشمالية عن بالغ شكره وتقديره لمكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة برئاسة جعفر الحلاي وجميع الأعضاء والمسؤولين بالمحافظة، على جهودهم المخلصة التي بذلوها خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لاعتماد الشمالية محافظة صحية، حيث عملوا بروح الفريق الواحد كجزء من فريق البحرين.
وأشار إلى أن تجربة المشاركة في برنامج المدن الصحية، أكسبت المحافظة تجارب وتحديات جديدة وفتحت مدارك وآفاق أوسع للاستغلال الأمثل للموارد في تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة لمحاور البرنامج من أجل تحقيق جودة الحياة.

وبحث الاجتماع الترتيبات اللازمة بشأن تنظيم الفعالية التوعوية التي تعتزم المحافظة أقامتها بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسكري، والذي تحتفل به مملكة البحرين هذا العام تحت شعار "السكري وجودة الحياة"، حيث ستقام الفعالية في ساحل أبوصبح الخميس القادم 21 نوفمبر صباحًا.
كما ناقش الاجتماع، برنامج المحافظة للاحتفال بالأعياد الوطنية في ديسمبر القادم تحت شعار " قائد وشعب.. فرحة وطن"، حيث سيضم البرنامج العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية المتنوعة مع المسابقات، كما بحث متابعة حملة التشجير بالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية والقطاع خاص، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتشجير "دمتي خضراء"، بالإضافة إلى متابعة مستجدات العمل في حملة مكافحة البعوض.

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