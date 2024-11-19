محافظ الشمالية يبحث ترتيبات تنظيم فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، الاجتماع التشاوري الأسبوعي للمسئولين بالمحافظة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنظيم الفعاليات والبرامج القادمة.
وخلال الاجتماع، أعرب محافظ الشمالية عن بالغ شكره وتقديره لمكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة برئاسة جعفر الحلاي وجميع الأعضاء والمسؤولين بالمحافظة، على جهودهم المخلصة التي بذلوها خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لاعتماد الشمالية محافظة صحية، حيث عملوا بروح الفريق الواحد كجزء من فريق البحرين.
وأشار إلى أن تجربة المشاركة في برنامج المدن الصحية، أكسبت المحافظة تجارب وتحديات جديدة وفتحت مدارك وآفاق أوسع للاستغلال الأمثل للموارد في تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة لمحاور البرنامج من أجل تحقيق جودة الحياة.
وبحث الاجتماع الترتيبات اللازمة بشأن تنظيم الفعالية التوعوية التي تعتزم المحافظة أقامتها بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسكري، والذي تحتفل به مملكة البحرين هذا العام تحت شعار "السكري وجودة الحياة"، حيث ستقام الفعالية في ساحل أبوصبح الخميس القادم 21 نوفمبر صباحًا.
كما ناقش الاجتماع، برنامج المحافظة للاحتفال بالأعياد الوطنية في ديسمبر القادم تحت شعار " قائد وشعب.. فرحة وطن"، حيث سيضم البرنامج العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية المتنوعة مع المسابقات، كما بحث متابعة حملة التشجير بالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية والقطاع خاص، وذلك ضمن الحملة الوطنية للتشجير "دمتي خضراء"، بالإضافة إلى متابعة مستجدات العمل في حملة مكافحة البعوض.
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