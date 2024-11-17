إنجاز الشارقة الحضاري العربي غير المسبوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمعرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب،‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬‮«‬المعجم‭ ‬التاريخي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‮»‬‭ ‬وطباعة‭ ‬127‭ ‬مجلداً‭ ‬منه‭.‬

قرأت‭ ‬تقريرا‭ ‬مطولا‭ ‬عن‭ ‬المعجم‭ ‬وأهميته‭ ‬سأورد‭ ‬بعضا‭ ‬مما‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭. ‬ذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬المعجم‭ ‬يُعد‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬تطور‭ ‬المفردات‭ ‬والمعاني‭ ‬اللغوية‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬اللغوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ارتباط‭ ‬الأجيال‭ ‬بلغة‭ ‬أجدادهم‮»‬‭.‬

‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬المعجم،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬تطلب‭ ‬عملا‭ ‬شاقا‭ ‬وجهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬امتد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

في‭ ‬التعريف‭ ‬بمحتويات‭ ‬المعجم‭ ‬جاء‭: ‬انه‭ ‬‮«‬يتضمن‭ ‬حوالي‭ ‬73‭ ‬ألف‭ ‬مدخل‭ ‬لغوي،‭ ‬ويغطي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21 , 5‭ ‬مليون‭ ‬كلمة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬127‭ ‬مجلداً‭. ‬ويعتمد‭ ‬المعجم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬351‭ ‬ألف‭ ‬شاهد‭ ‬تاريخي،‭ ‬مستندًا‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ألفًا‭ ‬و300‭ ‬جذر‭ ‬لغوي‭. ‬ويصل‭ ‬إجمالي‭ ‬صفحات‭ ‬المعجم‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬91‭ ‬ألف‭ ‬صفحة‭. ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬المعجم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مؤسسة‭ ‬لغوية‭ ‬وأكاديمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬نتاج‭ ‬تعاون‭ ‬عربي‭ ‬مشترك‭ ‬يعكس‭ ‬ثراء‭ ‬وتنوع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬العصور‮»‬‭.‬

الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مكتوبة‭ ‬وجهها‭ ‬إلى‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمؤتمر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اكتمال‭ ‬المعجم‭ ‬التاريخي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬طباعته‭ ‬هو‭ ‬احتفال‭ ‬للأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬اللغة‭ ‬وعاءً‭ ‬حضاريا‭ ‬يحمل‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافة‭ ‬هذه‭ ‬الأمة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعجم‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬مرجعا‭ ‬ثقافيا‭ ‬ومعرفيا‭ ‬يوثق‭ ‬تاريخ‭ ‬الألفاظ‭ ‬العربية‭ ‬وتطور‭ ‬دلالاتها،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬العربية‭ ‬ويجعل‭ ‬لغتنا‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بفضل‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الشارقة‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬اللغوية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬المعجم‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬كوعاء‭ ‬حضاري‭ ‬شامل‭ ‬يوثق‭ ‬معارف‭ ‬الأمة‭ ‬وتاريخها‮»‬‭.‬

محمد‭ ‬حسن‭ ‬خلف،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بالشارقة‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬المعجم‭ ‬التاريخي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬يمثل‭ ‬خطوةً‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬واللغوي‭ ‬للأمة‭ ‬العربية‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مجلدات‭ ‬أو‭ ‬موسوعات‭ ‬تجمع‭ ‬الكلمات‭ ‬ومعانيها،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬جسر‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬ماضي‭ ‬الأمة‭ ‬وحاضرها،‭ ‬ويوفر‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬فهما‭ ‬أعمق‭ ‬لتطور‭ ‬لغتهم‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭ ‬وهو‭ ‬إنجازٌ‭ ‬حضاري‭ ‬لا‭ ‬يخدم‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬إرث‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬الناطقة‭ ‬بالعربية،‭ ‬وأداة‭ ‬توحيد‭ ‬ثقافي‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬مشروعات‭ ‬هادفة‭ ‬تمتد‭ ‬آثارها‭ ‬قرونا‭ ‬قادمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬امحمد‭ ‬صافي‭ ‬المستغانمي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بالشارقة،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعجم‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المعجم‭ ‬يقدم‭ ‬للعالم‭ ‬العربي‭ ‬دليلا‭ ‬حيا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أداة‭ ‬للتواصل،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬وعاءٌ‭ ‬للمعرفة‭ ‬وحافظة‭ ‬للثقافة‭ ‬والتاريخ‭. ‬

‭ ‬هذا‭ ‬بعض‭ ‬مما‭ ‬قيل‭ ‬عن‭ ‬المعجم‭ ‬وأهميته‭. ‬وكما‭ ‬نرى‭ ‬هذا‭ ‬إنجازٌ‭ ‬حضاري‭ ‬كبير‭ ‬قدمته‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬وليس‭ ‬غريبا‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الشارقة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العربي‭ ‬الكبير،‭ ‬فمن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬أكبر‭ ‬داعم‭ ‬للثقافة‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأكبر‭ ‬الداعين‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭.‬

إننا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭ ‬لدولنا‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬والتهديدات‭ ‬الوجودية‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬دولنا‭.‬

هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحضاري‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الشارقة‭ ‬يعتبر‭ ‬مثالا‭ ‬بارزا‭ ‬لكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭ ‬بالأفعال‭ ‬وبالمبادرات‭ ‬الملموسة‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬بالكلمات‭ ‬والبيانات‭ ‬الانشائية‭.‬