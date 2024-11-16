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مخطط توسعة محور نتساريم لابتلاع 15 % من مساحة قطاع غزة وتهجير آلاف الفلسطينيين

11/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- في أعقاب إجراءات "عسكرته"؛ يقوم جيش الاحتلال بتوسعة محور "نتساريم"، وسط قطاع غزة، وإنشاء منطقة عازلة خالية من السكان، بما يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين قسرياً وتدمير ما تبقى من المنشآت القائمة والاستيلاء على مساحة تعادل 15 % من غزة.
وبدأت قوات الاحتلال منذ أيام الشروع بأعمال تجريف وتمشيط الأطراف الجنوبية لمحور "نتساريم"، بهدف توسعته وإنشاء منطقة عازلة تخلو من أي تواجد بشري، عبر زيادة مساحة المحور لتصل إلى 56 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل نحو 15 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.
وطبقاً لمخطط الاحتلال بتوسعة المحور؛ فإن طول المنطقة المُستهدفة يبلغ ثماني كيلو مترات، أما عرضها فيقدر بنحو سبعة كيلومترات، بما يجعل المحور يبتلع بشكل كامل مناطق فلسطينية زاخرة بالقطاع، مثل بلدات الزهراء والمغراقة وجحر الديك.
بينما من المقرر أن يضم جزئياً الأطراف الشمالية من مخيمي النصيرات والبريج، بينما يقتطع شمالاً مساحات واسعة من حيي الزيتون وتل الهوى.
وأقام جيش الاحتلال عند المحور قاعدة عسكرية ثابتة، لإدارة العمليات العسكرية داخل القطاع، إلا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحول المحور لمركز استنزاف بالنسبة لقوات الاحتلال، حيث تواصل ضرب تحشدات العدو الصهيوني بقذائف الهاون وصواريخ الرجوم وصواريخ 107، لدك قاعدة نتساريم، وفق بيان "كتائب القسام" الجمعة الماضي.
ويتزامن ذلك، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل، مع تكثيف الاحتلال القصف الجوي الهمجي يومياً لتهجير ما تبقى من السكان وسط وغرب مخيم النصيرات، وإجبارهم على النزوح قسراً باتجاه الجنوب، لاسيما نحو مخيم الزوايدة ومدينة دير البلح.
ويعمد الاحتلال إلى تدمير المنازل المتبقية ومراكز النزوح والإيواء في تلك المنطقة لإجبار الفلسطينيين على مغادرتها، وسط القصف الجوي والمدفعي المتواصل، بهدف السيطرة الكاملة عليها.
ويشهد شمال المحور وضعاً مشابهاً لجنوبه، بتكثيف الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي ضد مدينة غزة، بما يُمكنه من تقسيم القطاع إلى قسمين شمالي وجنوبي، في ظل حرب الإبادة المستمرة التي أدت لارتقاء نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق المعطيات الفلسطينية الرسمية.
في حين تطل مجدداً على المشهد الدموي في غزة ملامح الخطة الأميركية المقترحة لما يسمى "اليوم التالي" في القطاع، والتي عُرضت على السلطة الفلسطينية، وتشمل إدارة مؤقتة في غزة وقوة دولية وانسحاب جيش الاحتلال.
وتهدف الخطة إلى إقامة إدارة انتقالية في غزة لا تخضع للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، في خطوة نحو "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، حيث قدمت الولايات المتحدة الاقتراحات للرئيس محمود عباس، إلا أن مصادر مقربة منه تفيد بأنه ليس متحمساً لها.
وتتمثل الفكرة الرئيسة في تشكيل "بعثة دولية مؤقتة" لفترة محدودة، يتم دعوتها من قبل السلطة الفلسطينية لتتولى إدارة قطاع غزة، وفق القناة الثانية عشرة بالكيان المُحتل، حيث تضمن المقترح إنشاء إدارة مدنية في غزة بمساعدة السلطة الفلسطينية، ودعم الدول المشاركة للجهود الرامية لإنشائها، وترتيبات الأمن وإعادة التأهيل المبكر لقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية.
كما يتم تشكيل المجلس التنفيذي للبعثة الانتقالية، وسيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة، وستقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات الأمن الفلسطينية الجديدة غير التابعة لحركة "حماس"، فيما ستتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة وستتولى فيما بعد المسؤولية الأمنية الكاملة عن القطاع.
وسيتم تنفيذ انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من قطاع غزة، طالما أن الإدارة المؤقتة تتولى المسؤولية عن المهام المختلفة، فيما ستنشئ البلدان الشريكة قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين.
وبالتزامن؛ ستواصل السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات ملموسة وبناء المؤسسات، وإعادة استحقاقات بعض وزاراتها، بما في ذلك المياه والبنوك والطاقة والتجارة وجمع الموارد للمشافي، كما ستتولى إدارة الوزارات التابعة "لحماس" في محافظات قطاع غزة.
من جانبها، ستساعد الدول الشريكة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة، حيث سيتركز المبلغ في صندوق مخصص، وسيتم تحويل تمويل إعادة إعمار القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية.
ووفق المقترح الأميركي؛ ستعقد البلدان الشريكة مؤتمراً دولياً لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للبعثة الانتقالية، كما سيتم دعم ميزانية السلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية ولدعم جهودها الإصلاحية.
في حين تعمل الحكومة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة من خلال تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
وتنص الخطة الأميركية على تعهد الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع العربي- الإسرائيلي، على أن تصدر الدول الشريكة إعلان نوايا يتضمن التزاماً بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وجهاز أمني واحد وحيز قانوني واحد، كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

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