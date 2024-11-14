انطلاق فعاليات ماراثون الحق في التعليم معاً لوقف الإبادة المعرفية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة والتعليم العالي، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الحق في التعليم، تحت شعار: "معاً لوقف الإبادة المعرفية".

ويأتي الماراثون برعاية من الوزارة، وبمبادرة من (جامعة بيرزيت، وجمعية أصدقاء بيرزيت، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومؤسسة التعاون)، وبتنظيم من مؤسسات العالي الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الماراثون يأتي تحديا لممارسات الاحتلال، بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضا لكل المخططات التي تهدف إلى محو المؤسسات الأكاديمية القائمة.

ونوهت إلى أن الاحتلال تعمد ضرب البنية التحتية لجامعات غزة وكلياتها وتدميرها، واستهداف كوادرها العلمية بإبادة ممنهجة، بهدف تجهيل الأجيال المقبلة.

وسيُطلِق المشاركون الماراثون كحملة وطنية ودولية كبيرة، يتم فيها تنظيم ماراثونات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كافة في كل محافظة من محافظات الوطن في الضفة الغربية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يُصادف يوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024.

ومن أجل غزة، ستنطلق الفعاليات من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بمشاركة جامعات إقليمية ودولية، وحركات المناصرة من طلبة، وأكاديميين، ونشطاء دوليين، بشكل افتراضي، وواقعي في بعضها، وبمشاركة المؤثِرين على منصات التواصل الاجتماعي، رفضاً للإبادة المعرفية في قطاع غزة.

وسيذهب ريع جميع فعاليات هذا الماراثون لدعم طلبة مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وذلك عبر مؤسسة التعاون، وبإشراف وتوجيه من وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتنسيق مع جامعات غزة وكلياتها، لتعزيز قدرتها على البقاء والصمود والاستمرار.

وسيُفتح المجال لشراء التذاكر التي ستكون متاحة إلكترونياً، ولأية تبرعات أخرى محلياً ودولياً، وبشكل إلكتروني، يوم 16/11/2024، وذلك من خلال القنوات التالية: