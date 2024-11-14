انطلاق فعاليات ماراثون الحق في التعليم معاً لوقف الإبادة المعرفية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلنت وزارة التربية
والتعليم العالي، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات ماراثون
الحق في التعليم، تحت شعار: "معاً لوقف الإبادة المعرفية".
ويأتي الماراثون برعاية من الوزارة، وبمبادرة من (جامعة بيرزيت، وجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومؤسسة التعاون)، وبتنظيم من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الماراثون يأتي تحديا لممارسات الاحتلال، بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضا لكل المخططات التي تهدف إلى محو المؤسسات الأكاديمية القائمة.
ونوهت إلى أن الاحتلال تعمد ضرب البنية التحتية لجامعات غزة وكلياتها وتدميرها، واستهداف كوادرها العلمية بإبادة ممنهجة، بهدف تجهيل الأجيال المقبلة.
وسيُطلِق المشاركون الماراثون كحملة وطنية ودولية كبيرة، يتم فيها تنظيم ماراثونات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كافة في كل محافظة من محافظات الوطن في الضفة الغربية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يُصادف يوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024.
ومن أجل غزة، ستنطلق الفعاليات من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بمشاركة جامعات إقليمية ودولية، وحركات المناصرة من طلبة، وأكاديميين، ونشطاء دوليين، بشكل افتراضي، وواقعي في بعضها، وبمشاركة المؤثِرين على منصات التواصل الاجتماعي، رفضاً للإبادة المعرفية في قطاع غزة.
وسيذهب ريع جميع فعاليات هذا الماراثون لدعم طلبة مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وذلك عبر مؤسسة التعاون، وبإشراف وتوجيه من وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتنسيق مع جامعات غزة وكلياتها، لتعزيز قدرتها على البقاء والصمود والاستمرار.
وسيُفتح المجال لشراء التذاكر التي ستكون متاحة إلكترونياً، ولأية تبرعات أخرى محلياً ودولياً، وبشكل إلكتروني، يوم 16/11/2024، وذلك من خلال القنوات التالية:
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