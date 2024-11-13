ترامب يعلن قيادة ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة مبادرة الكفاءة الحكومية الجديدة

(MENAFN
) أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
على صفحته الرسمية في منصة "إكس" أن إيلون ماسك ومرشح الرئاسة الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي سيقودان مجموعة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة، والمعروفة اختصارًا بـ DOG (وزارة كفاءة الحكومة)، عندما يبدأ ولايته الثانية في يناير المقبل. وذكر ترامب في البيان أن هذه الوزارة من المحتمل أن تصبح المشروع الأمريكي الجديد، وأن المجموعة ستسهم في تمهيد الطريق لإدارته المقبلة من أجل تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليل الأنظمة المفرطة، وقطع النفقات الزائدة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.
وأوضح ترامب أن المجموعة ستلعب دورًا حيويًا في توجيه جهود إدارته لتبسيط الحكومة الفيدرالية وجعلها أكثر كفاءة. ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية تقليص الإنفاق الحكومي أو متى سيتم تأسيس الوزارة رسميًا، حيث لم يقم الكونغرس بعد بإنشاء أو تمويل هذه المجموعة. كما ذكر ترامب أن عمل المجموعة من المتوقع أن ينتهي في موعد أقصاه 4 يوليو 2026.
وكان ترامب قد وعد في وقت سابق بمشاركة ماسك في هذه المبادرة الجديدة، وهو وعد يتماشى مع دعم ماسك للمشاريع المبتكرة ودعمه الكبير لحملة ترامب الرئاسية. ووفقًا للتقارير الأمريكية، فإن ماسك كان قد أنفق نحو 200 مليون دولار لدعم جهود ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.
وقد تم تسمية المجموعة الجديدة بشكل فكاهي بـ DOGE، تيمّنًا بالعملة الرقمية الشهيرة دوجكوين، التي تم إنشاؤها في البداية على سبيل المزاح ويدعمها ماسك بشكل واسع. ورغم الاسم المرح، فإن المجموعة تهدف إلى تنفيذ إصلاحات حكومية جادة في إطار إدارة ترامب القادمة.
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