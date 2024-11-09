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الأميرتان سارة وعائشة تتوجان الفائزين ببطولة سلة الأيدي الواعدة

11/9/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - توجت الأميرتان سارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لبطولة كرة السلة الثانية للذكور، التي أقيمت برعاية سمو الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية الأيدي الواعدة، في صالة المدرسة الوطنية الارثوذكسية الشميساني.
وأقيمت البطولة بمشاركة ثمانية فرق هي مدرسة راهبات الوردية الحمام، الكلية العلمية الإسلامية، المونتيسوري، كلية السعادة والمدرسة الأهلية والمطران، ومدرسة راهبات الوردية مرج الحمام، والمدرسة المعمدانية والبيان.
وقال مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين في افتتاح البطولة: "صاحبتا السمو الملكي الأميرتان المحبوبتان سارة وعائشة، نسعد ونفخر ونكبر بوجودكما معنا في نشاطات جمعية الأيدي الواعدة، فأنتما تحملان باقات الفرح والتشجيع حيث حللتما، ها نحن ننتقل من محطة إلى أخرى وبعد أيام نكون في الكلية العلمية الإسلامية مع نهاية هذا العام الدراسي، وبعد عبور قطار الجمعية المحطات العشرة".
وأكد شاهين على الهدف من البطولة وهو بناء مهارات اللاعبين الاجتماعية والقيادية والنفسية وزرع بذور الثقة على طريق حياتهم بشراكة مميزة وتعاون مثمر بناء مع مدارس عريقة.
وأشار شاهين، الى أن تنظيم البطولة يأتي في سياق النشاطات الداعمة التي تقوم بها الجمعية على مدار العام، سواء فيما يتعلق بالنشاطات الإنسانية والاجتماعية، أو النشاطات الرياضية، تحقيقا لمبدأ الدور الوطني للمؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف المجالات.
وتوجت الأميرتان سارة وعائشة فريق مدرسة الأهلية والمطران في المركز الأول، والكليّة العلمية الإسلامية في المركز الثاني، والمدرسة الوطنية الارثوذكسية الشميساني في المركز الثالث، كما تم تكريم جميع من شارك بالإشراف على البطولة.

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