الأميرتان سارة وعائشة تتوجان الفائزين ببطولة سلة الأيدي الواعدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - توجت الأميرتان سارة بنت فيصل وعائشة بنت فيصل، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لبطولة كرة السلة الثانية للذكور، التي أقيمت برعاية سمو الأميرة عالية الطباع، رئيسة جمعية الأيدي الواعدة، في صالة المدرسة
الوطنية الارثوذكسية الشميساني.
وأقيمت البطولة بمشاركة ثمانية فرق هي مدرسة راهبات الوردية الحمام، الكلية العلمية الإسلامية، المونتيسوري، كلية السعادة والمدرسة الأهلية والمطران، ومدرسة راهبات الوردية مرج الحمام، والمدرسة المعمدانية والبيان.
وقال مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين في افتتاح البطولة: "صاحبتا السمو الملكي الأميرتان المحبوبتان سارة وعائشة، نسعد ونفخر ونكبر بوجودكما معنا في نشاطات جمعية الأيدي الواعدة، فأنتما تحملان باقات الفرح والتشجيع حيث حللتما، ها نحن ننتقل من محطة إلى أخرى وبعد أيام نكون في الكلية العلمية الإسلامية مع نهاية هذا العام الدراسي، وبعد عبور قطار الجمعية المحطات العشرة".
وأكد شاهين على الهدف من البطولة وهو بناء مهارات اللاعبين الاجتماعية والقيادية والنفسية وزرع بذور الثقة على طريق حياتهم بشراكة مميزة وتعاون مثمر بناء مع مدارس عريقة.
وأشار شاهين، الى أن تنظيم البطولة يأتي في سياق النشاطات الداعمة التي تقوم بها الجمعية على مدار العام، سواء فيما يتعلق بالنشاطات الإنسانية والاجتماعية، أو النشاطات الرياضية، تحقيقا لمبدأ الدور الوطني للمؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف المجالات.
وتوجت الأميرتان سارة وعائشة فريق مدرسة الأهلية والمطران في المركز الأول، والكليّة العلمية الإسلامية في المركز الثاني، والمدرسة الوطنية الارثوذكسية الشميساني في المركز الثالث، كما تم تكريم جميع من شارك بالإشراف على البطولة.
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