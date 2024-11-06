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- Al-Borsa News) قال هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة اعتمدت فى تطوير مدنها ومشروعاتها العقارية على الأفكار الحديثة والمبتكرة.
أضاف أن كل مشروعات مجموعة طلعت مصطفى تدار حاليًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ما يضمن توفير كبير فى استهلاكات الطاقة والمياه وأيضاً العنصر البشرى.
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أشار إلى أن المجموعة حرصت على إبرام شراكات مع كبار الشركات الدولية، من بينها التعاقد مع مجموعة هواوى العالمية لتطبيق أحدث ما توصل إليه العالم فى إدارة المدن الذكية والمستدامة بمختلف مشروعات المجموعة.
هشام طلعت مصطفى: مبيعات المجموعة سجلت 470 مليار جنيه منذ بداية 2024
وقال هشام طلعت، خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى، إن مدن مجموعة طلعت مصطفى تضم حاليا 1.2 مليون مواطن وستصل إلى 2 مليون مواطن خلال 7 سنوات مع الانتهاء من مشروعى“نور” و”ساوث ميد”.
أضاف أن المجموعة نجحت خلال 2024 فى الوصول بحجم مبيعاتها إلى 470 مليار جنيه، وهو ما يوازى مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية فى السوق المصرى، وهو ما يضع مجموعة طلعت مصطفى فى مكانة رائدة باعتبارها أكبر كيان عقارى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط. 100 مليار جنيه عائدات الدولة من مشروع“مدينتى”
وأشار هشام طلعت إلى أهمية شراكة القطاع الخاص مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والتطوير العقارى، موضحاً أن الدولة حققت عائدا جيداً من خلال الشراكة مع المجموعة فى مشروع مدينتى بلغ أكثر من 100 مليار جنيه.
وتابع:“لدينا تجربة أخرى ناجحة مع وزارة الإسكان فى مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالى والذى نجح خلال فترة قصيرة فى بيع نحو 12 ألف وحدة سكنية نتيجة للطلب المحلى والعالمى الكبير، 20% منها مبيعات من خارج مصر، وهى أكبر نسبة تحققها شركة عقارية فى مصر نتيجة الاعتماد على منطومة إلكترونية تتيح البيع والتعاقد والسداد فى أى مكان بالعالم، بما يعزز تصدير العقار المصرى عالميًا.
وأشار إلى نجاح تجربة مجموعة طلعت مصطفى فى الخارج، بداية من السعودية، حيث تم إطلاق مشروع بنان بالرياض، وبعد نجاح تلك التجربة تتجه الشركة نحو سوق جديد فى العراق، وهو ما يدعم تصدير العقار وزيادة عائدات المجموعة من النقد الأجنبى. عدد السكان بمشروعات طلعت مصطفى سيرتفع إلى 2 مليون خلال 7 سنوات
وأكد هشام طلعت أن النجاح الكبير لمشروع مدينتى جعله قبلة للمستثمرين والوفود العربية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المدن الذكية والمستدامة، حيث يزور المدينة اليوم وفدًا من العراق، كما تستقبل مدينتى غداً وفدًا رفيع المستوى من السعودية.
جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى خلال جلسة بعنوان:“تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار” ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
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