هشام طلعت مصطفى: مبيعات المجموعة سجلت 470 مليار جنيه منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة اعتمدت فى تطوير مدنها ومشروعاتها العقارية على الأفكار الحديثة والمبتكرة.

أضاف أن كل مشروعات مجموعة طلعت مصطفى تدار حاليًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ما يضمن توفير كبير فى استهلاكات الطاقة والمياه وأيضاً العنصر البشرى.

موضوعات“مصر إيطاليا” تنشىء مركز إبداع ثقافى فى العاصمة الإدارية ياسين منصور: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص نقلة نوعية فى القطاع العقارى 77.24 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى”

أشار إلى أن المجموعة حرصت على إبرام شراكات مع كبار الشركات الدولية، من بينها التعاقد مع مجموعة هواوى العالمية لتطبيق أحدث ما توصل إليه العالم فى إدارة المدن الذكية والمستدامة بمختلف مشروعات المجموعة.

وقال هشام طلعت، خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى، إن مدن مجموعة طلعت مصطفى تضم حاليا 1.2 مليون مواطن وستصل إلى 2 مليون مواطن خلال 7 سنوات مع الانتهاء من مشروعى“نور” و”ساوث ميد”.

أضاف أن المجموعة نجحت خلال 2024 فى الوصول بحجم مبيعاتها إلى 470 مليار جنيه، وهو ما يوازى مجمل مبيعات أكبر 9 شركات عقارية فى السوق المصرى، وهو ما يضع مجموعة طلعت مصطفى فى مكانة رائدة باعتبارها أكبر كيان عقارى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار هشام طلعت إلى أهمية شراكة القطاع الخاص مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والتطوير العقارى، موضحاً أن الدولة حققت عائدا جيداً من خلال الشراكة مع المجموعة فى مشروع مدينتى بلغ أكثر من 100 مليار جنيه.

‏وتابع:“لدينا تجربة أخرى ناجحة مع وزارة الإسكان فى مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالى والذى نجح خلال فترة قصيرة فى بيع نحو 12 ألف وحدة سكنية نتيجة للطلب المحلى والعالمى الكبير، 20% منها مبيعات من خارج مصر، وهى أكبر نسبة تحققها شركة عقارية فى مصر نتيجة الاعتماد على منطومة إلكترونية تتيح البيع والتعاقد والسداد فى أى مكان بالعالم، بما يعزز تصدير العقار المصرى عالميًا.

وأشار إلى نجاح تجربة مجموعة طلعت مصطفى فى الخارج، بداية من السعودية، حيث تم إطلاق مشروع بنان بالرياض، وبعد نجاح تلك التجربة تتجه الشركة نحو سوق جديد فى العراق، وهو ما يدعم تصدير العقار وزيادة عائدات المجموعة من النقد الأجنبى.

وأكد هشام طلعت أن النجاح الكبير لمشروع مدينتى جعله قبلة للمستثمرين والوفود العربية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المدن الذكية والمستدامة، حيث يزور المدينة اليوم وفدًا من العراق، كما تستقبل مدينتى غداً وفدًا رفيع المستوى من السعودية.

جاءت تصريحات هشام طلعت مصطفى خلال جلسة بعنوان:“تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار” ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.