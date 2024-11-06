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بلدية الخليل والوكالة الفرنسية للتنمية تبحثان آفاق التعاون

11/6/2024 7:09:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - بحث رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الأربعاء، مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، برئاسة المدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط إيف جيكيرو، سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة جملة من المشاريع المستقبلية وأهمها مشروع محطة معالجة المياه العادمة.

وقدم أبو سنينة شرحاً عن واقع مدينة الخليل وأهميتها الدينية والتاريخية والاقتصادية، مبيناً أن الاحتلال هو التحدي الأكبر الذي يواجه البلدية في تطوير المدينة وتقديم خدماتها على أكمل وجه.

ولفت إلى اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق الحرم الإبراهيمي الشريف المسجل على لائحة (اليونسكو) للتراث العالمي المهدد بالخطر، موضحاً أن الاحتـلال يضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعطي كامل الصلاحيات لبلدية الخليل في أرجاء المدينة كافة، لا سيما الجزء الذي يسيطر عليه الاحتلال، مشيرا إلى أن آخر هذه الاعتداءات كان قبل يومين، إذ شرع الاحتلال بأعمال حفر في محيط الحرم بهدف نزع صلاحيات البلدية في امتياز الكهرباء.

وشدد على تطلعه إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة للارتقاء بمدينة الخليل والوصول إلى مدينة متكاملة الخدمات أسوةً بباقي مدن العالم، مثمناً دور الوكالة الفرنسية ودعمها لمشاريع بلدية الخليل على مدار السنوات السابقة، خاصة مشروع محطة المعالجة.

من جانبه، أكد جيكيرو حرص الوكالة على الوقوف مع السلطة الفلسطينية ودعم مؤسساتها المختلفة، لا سيما الهيئات المحلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع بلدية الخليل من خلال استكمال مشروع محطة المعالجة.

وبين أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على أهم التحديات والمعيقات التي تعرقل تنفيذه، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود وتذليل العقبات ووضع حلول عملية تُمكّن المشروع من الخروج إلى النور في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الأهداف المرجوة منه.


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