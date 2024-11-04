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Beyon توقع لإنجاز عملية التخطيط لمشروع المدينة الرقمية

11/4/2024 11:27:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ AECOM ‭ ‬لإنجاز‭ ‬عملية‭ ‬التخطيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬المدينة‭ ‬الرقمية،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭. ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فيصل‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬المدينة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وديفيد‭ ‬بوردر،‭ ‬مدير‭ ‬ورئيس‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬والتكاليف‭ ‬لشركة‭ ‬ AECOM ،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة Beyon ‭ . ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬فيصل‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬المدينة‭ ‬الرقمية‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ AECOM ‭ ‬لإنجاز‭ ‬عملية‭ ‬التخطيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬المدينة‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للمنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬ستتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرتهم‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬للمدينة‭ ‬الرقمية‭ ‬بطريقة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬المستقبلي‭ ‬ونهج‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والحياة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

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