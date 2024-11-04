Beyon توقع لإنجاز عملية التخطيط لمشروع المدينة الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة Beyon توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة AECOM لإنجاز عملية التخطيط الرئيسي لمشروع المدينة الرقمية، والذي تم الكشف عنه خلال منتدى بوابة الخليج. تم توقيع المذكرة من قبل فيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة تطوير المدينة الرقمية، وديفيد بوردر، مدير ورئيس إدارة المشاريع والتكاليف لشركة AECOM ، وذلك بحضور أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon .
وتعليقًا على هذه المناسبة، قال فيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المدينة الرقمية: «يسرنا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة AECOM لإنجاز عملية التخطيط الرئيسي لمشروع المدينة الرقمية، والتي تم إعلانها في اليوم الافتتاحي للمنتدى، حيث ستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من خبرتهم الواسعة في تحقيق رؤيتنا للمدينة الرقمية بطريقة تركز على التفكير المستقبلي ونهج الاستدامة من خلال تصميم يجمع بين عناصر التكنولوجيا والحياة الحديثة في مجتمعنا، وتعدّ هذه الخطوة دليلا على مدى التزام الشركة في تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع».
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