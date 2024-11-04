Monday, 04 November 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب عند حاجز جبع العسكري

11/4/2024 4:17:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على شاب، خلال مروره على حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتدى بالضرب على الشاب الذي كان يمر عبر الحاجز بواسطة دراجة نارية، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.


MENAFN04112024000205011050ID1108847257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث