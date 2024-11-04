الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب عند حاجز جبع العسكري
التاريخ
11/4/2024 4:17:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، على شاب، خلال مروره على حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتدى بالضرب على الشاب الذي كان يمر عبر الحاجز بواسطة دراجة نارية، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.
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