تايلاند تطلب من إسرائيل عدم السماح للعمال بدخول المناطق العسكرية المغلقة بعد مقتل 4 من رعاياها هناك

MENAFN - Palestine News ) بانكوك/PNN-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، إن صاحب العمل المسؤول عن عمال من تايلاند قتلوا أو أصيبوا في إسرائيل كان قد تلقّى تصاريح من الجيش الإسرائيلي لإحضار العمال إلى المنطقة لنحو ساعة أو ساعتين.

كما قُتل رب العمل نفسه.

وأضاف المتحدث أن العامل الذي أصيب يرقد في حالة خطرة، ويعالج في أحد مستشفيات حيفا، وأن السفارة التايلاندية تواصلت بالفعل مع أسر القتلى.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل، أمس، الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة عمال تايلانديين، في أكثر هجوم دموية من نوعه منذ بدأت القوات الإسرائيلية توغلها في جنوب لبنان، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن بلدة المطلة محاطة بلبنان من ثلاثة جوانب، وتكبّدت أضرارًا واسعة من الصواريخ. وجرى إجلاء سكان البلدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويوجد بها مسؤولو الأمن وعمال الزراعة فقط.

وقال نيكورنديج إن تايلاند دعت إسرائيل إلى عدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة من الآن فصاعدًا للحيلولة دون تكرار هذه الخسائر.

وأضاف:“تؤكد تايلاند دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن أي أعمال انتقامية لمنع إطالة الوضع وتفاقمه، ولاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط”.