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الاحتلال يبرر استهدافه مدرسة اسماء التابعة للانروا وتؤوي نازحين بمدينة غزة

10/28/2024 5:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بقصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بمدينة غزة
بزعم أن حركة
(حماس) تستخدمها مجمع قيادة وسيطرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس" إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على مدرسة "أسماء" التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عددا ممن وصفهم بـ"مخربي حماس الذين استخدموا المدرسة مجمع قيادة وسيطرة"، وادعى أن بعض الصحفيين الذين أصيبوا بالهجوم "كانوا يعملون أعضاء في جهاز الدعاية لحركة حماس ولم يكونوا هدفا للغارة"، وفق زعمه.

وأمس الأحد استشهد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا بينهم 3 صحفيين وأصيب نحو 20 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ، التي تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، حسب مصادر طبية فلسطينية.

ويعد هذا الهجوم الثاني على المدرسة خلال أيام، ففي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أسفر قصف جوي إسرائيلي على المدرسة عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

وسبق أن استهدفت إسرائيل بقصفها وغاراتها العديد من المدارس التي تؤوي نازحين خلال الشهور الماضية، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها، خاصة من النساء والأطفال.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.

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