صور أقمار اصطناعية تظهر استهداف إسرائيل لموقع نووي إيراني سابق وقدرات طهران الباليستية

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن إسرائيل استهدفت منشآت عسكرية إيرانية أساسية في برنامجها السابق لتطوير الأسلحة النووية، وكذلك منشآت أخرى تستخدم لخلط وقود الصواريخ الصلب. الضربات، التي وُصفت بأنها "دقيقة"، تسببت في أضرار جسيمة على مواقع ببارشين وخجير، مما قد يؤثر على قدرة إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية.

وتوصل إلى هذه النتائج مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة الذي يرأس معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة بحثية، ديفيد أولبرايت؛ ومحلل الأبحاث المشارك في "سي أن إيه"، وهي مؤسسة أبحاث في واشنطن، ديكر إيفليث؛ وأوضحا أن الهحوم استهدف منشأة نووية سابقة، ومنشآت تستخدم لخلط وقود الصواريخ الصلب.

وجاء هذا في تقييمين منفصلين من الباحثين بناء على صور أقمار اصطناعية. وقال الباحثان لوكالة "رويترز" إن إسرائيل ضربت منشآت في موقع بارشين العسكري الضخم بالقرب من طهران. وقال إيفليث إن إسرائيل قصفت أيضا موقع خجير، وهو موقع ضخم لإنتاج الصواريخ بالقرب من طهران. وقال إيفليث إن الضربات الإسرائيلية ربما "أعاقت بشكل كبير قدرة إيران على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث موجات من الهجمات باستخدام طائرات حربية ضربت مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران فجر أمس، السبت، ردا على إطلاق طهران في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل. فيما قال الجيش الإيراني إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استخدمت "رؤوسا حربية خفيفة للغاية" لضرب أنظمة رادار حدودية في إقليمي عيلام وخوزستان وفي محيط طهران.

وقال أولبرايت إن صورا من أقمار اصطناعية تجارية أظهرت أن إسرائيل ضربت منشأة في بارشين تسمى "طالقان 2" كانت تستخدم في اختبار الأنشطة خلال العمل على خطة "آماد" وهي برنامج تطوير أسلحة نووية تخلت عنه إيران. فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المخابرات الأميركية إن إيران أغلقت ذلك البرنامج في 2003.

وتمكن أولبرايت من الاطلاع على ملفات ذلك البرنامج السابق وقت عمله على كتاب بعد أن تمكن جهاز الموساد من سرقتها من طهران في 2018. وقال في منشور على منصة إكس إن الملفات الأرشيفية أظهرت أن إيران أبقت على معدات اختبار مهمة في طالقان 2.

وأضاف أن إيران ربما نقلت مواد مهمة قبل الضربة الجوية لكن "حتى إذا لم يتبق أي معدات في الداخل" فالمنشأة كانت ستقدم "قيمة جوهرية" لأي أنشطة مستقبلية مرتبطة بالأسلحة النووية.

وقال أولبرايت إنه راجع صور الأقمار الاصطناعية التجارية لموقع بارشين والتي يبدو أنها أظهرت أن ضربة إسرائيلية ألحقت أضرارا بثلاثة مبان، على بعد نحو 320 مترا من طالقان 2، اثنان منها استخدما لخلط الوقود الصلب فيها للصواريخ الباليستية. ولم يحدد الشركة التجارية التي حصل منها على الصور.

وقال إيفليث إن صورة لمجمع بارشين العسكري من شركة "بلانيت لابس"، وهي شركة أقمار اصطناعية تجارية، أظهرت أن إسرائيل دمرت ثلاثة مبان لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية ومستودعا. وأضاف أن صور بلانيت لابس أظهرت أيضا أن ضربة إسرائيلية دمرت مبنيين في خجير كانا يستخدمان لخلط الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

تدمير مراكز الإيواء والخدمات... كلمة السرّ في "خطّة الجنرالات" الإسرائيلية شماليّ غزة

على صلة

تدمير مراكز الإيواء والخدمات... كلمة السرّ في "خطّة الجنرالات" الإسرائيلية شماليّ غزة

وبحسب الصورة التي اطلعت عليها "رويترز"، كان المبنيان محاطان بسواتر ترابية مرتفعة. وترتبط مثل هذه التصميمات بإنتاج الصواريخ، وهي مصممة لمنع انفجار في مبنى واحد من تفجير مواد قابلة للاشتعال في بنايات مجاورة.

وقال إيفليث: " تقول إسرائيل إنها استهدفت مباني تحتوي على خلاطات للوقود الصلب... هذه الخلاطات الصناعية يصعب تصنيعها وتخضع لضوابط التصدير. واستوردت إيران العديد منها على مر السنين بتكلفة باهظة، ومن المرجح أن تجد صعوبة في استبدالها".

وأضاف أن إسرائيل ربما تمكنت من خلال عملية محدودة من توجيه ضربة قوية لقدرة إيران على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة، مما يجعل من الصعب على أي هجوم صاروخي إيراني مستقبلي اختراق الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية. وقال إن "الضربات تبدو دقيقة للغاية".

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن تل أبيب دمرت في الضربات 12 "خلاطا صناعيا" تستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ونقل عن ثلاثة مصادر إسرائيلية لم يسمها قولها إن ذلك ألحق أضرارا جسيمة بقدرة إيران على تجديد مخزونها الصاروخي وقد يردع إيران عن شن ضربات صاروخية كبيرة أخرى على إسرائيل.

وذكرت "رويترز" أن صورا لشركة بلانيت لابس راجعها في وقت سابق من هذا العام إيفليث وجيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، أظهرت توسعات كبيرة في خجير ومجمع مدرس العسكري بالقرب من طهران. ووفقا لتقيماتهما كانت هذه التوسعات تهدف إلى تعزيز إنتاج الصواريخ.