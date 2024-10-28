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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

10/28/2024 5:10:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، اقتحامات مكثفة من قبل المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، لمناسبة "عيد العُرش" اليهودي، وارتكبوا خلالها عديد الانتهاكات، كان أبرزها: تقديم القرابين النباتية الخاصة بعيد العُرش بشكل جماعي على مدار يومين في الجهة الشرقية من المسجد، بمشاركة الحاخام يسرائيل أريئيل، كبير حاخامات معهد الهيكل الثالث، والنفخ في البوق ورفع علم دولة الاحتلال من قبل رئيس منظمة "جبل الهيكل بأيدينا"، وأداء طقس ما يسمى السجود الملحمي بشكل جماعي، وارتداء بعض المستعمرين ملابس
كهنة "المعبد"، والغناء وأداء الطقوس بصوت مرتفع في الجهة الغربية من المسجد، إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية على المقدسيين وأملاكهم في البلدة القديمة وأزقتها المؤدية للمسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

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