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الشرطة: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في شجار ببلدة العيزرية

10/28/2024 5:10:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، في شجار وقع ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، تخلله إطلاق نار وإحراق ممتلكات.

وأضاف أن الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان على الفور، وسيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من المشاركين فيه، وتم نقل الإصابات إلى مستشفيات في القدس، حيث أعلن الأطباء عن وفاة ثلاثة منهم.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت بالبلدة بسبب الشجار.

وأكد ارزيقات أن القوة ما زالت موجودة بالبلدة لحفظ الأمن والنظام العام وملاحقة المطلوبين على خلفية الشجار.

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