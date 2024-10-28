نواب كنيست يتهمون الجيش الإسرائيلي بالتزوير لحماية الحريديم

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اتهم أعضاء الكنيست الاسرائيلي في المعارضة والائتلاف الحاكم بتل أبيببإخفاء البيانات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"، مؤكدين أنها ليست شفافة وتسمح بتزوير تنفيذ حكم المحكمة العليا الإسرائيلية المرتقب.

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه بات معروفًا أن ائتلاف بنيامين "يعتمد" على الجيش الإسرائيلي لتهدئة الروح المعنوية الغاضبة من التفرقة بين تجنيد العلمانيين والمتدينين القابلين للتجنيد من ناحية والحريديم من ناحية أخرى.

والحديث يدور حول إصدار أوامر التجنيد بشكل مقتصد وبطريقة هندسية حتى لا يمارس الضغط على الشارع الحريدي، وفق المصدر.

وظهرت ادعاءات أن عدد المعترضين من أعضاء الكنيست من المعارضة، وفي الغرف المغلقة من نواب الائتلاف أيضًا، ضد ممارسات الجيش الإسرائيلي في هذا الملف يتزايد الآن بشكل واضح.

وتشير مواقف أعضاء الكنيست المعترضين إلى أن البيانات ليست شفافة، والجيش الإسرائيلي يعمل دون نشر البيانات، ما يسمح بإخفاء تنفيذ حكم المحكمة العليا.

مع عودة الكنيست من العطلة الصيفية، يتزايد التوتر في الائتلاف، حتى أن بعض اليهود المتشددين يطالبون بقانون تجنيد واضح يعفي "الحريديم" نهائيًّا.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد حل في الأفق، ويدعي البعض أن سلوك الجيش سيكون المفتاح لعدم خرق المتشددين للقواعد، لكن الواقع غير ذلك، وتحول الجيش ليكون هو الأزمة.

ولهذا السبب، توجه عضو الكنيست هيلي تروبر من معسكر الدولة، إلى المدعي العام العسكري الرئيسي، اللواء يفعات تومر يروشالمي، وطالب بالحصول على بيانات التجنيد التي يحتفظ بها الجيش الإسرائيلي لفهم كيف ينوي التصرف.

وهذه هي البيانات التي يرفض الجيش الكشف عنها، ومؤخرًا أثيرت ضجة كبيرة في اللجنة بعد أن قال أعضاء الكنيست إن ممثلي الجيش الإسرائيلي جاؤوا غير مستعدين للمناقشة وقاموا بحجب المعلومات عمدًا.

والآن يطالب تروبر ببيانات مفصلة من شأنها أن تساعد في المتابعة على حكم المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق "يديعوت أحرونوت".