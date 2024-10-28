الإعلان عن تشكيل اللجنة الأردنية لإسناد المقاومة الفلسطينية واللبنانية

(MENAFN
- Amman Net) أعلن تجمع واسع من الفعاليات السياسية والحزبية في الأردن عن تشكيل " اللجنة الوطنية لإسناد مـ.ــ.ـقاومة الشعب اللبناني والفلسطيني" والذي يهدف لتقديم الإسناد السياسي للمقاومة في مواجهة التحالف الصهيوني. وقال منسق اللجنة، الدكتور أحمد العرموطي، أن الهدف من هذا الائتلاف توحيد الجهود من أجل تفعيل الدعم السياسي والإغاثي لقوى المقاومة والتي تحارب اليوم باسم الأمة، في وجه الآلة العسكرية الصهيونية ومن يقف خلفها، والتي ترتكب جرائم الإبادة على مرأى العالم كله.
وأضاف العرموطي أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، يتناول تفاصيل الجهود الاغاثية وآلياتها، وتقديم موجز بالخطوات السياسية المقررة، لمساندة قوى المـ.ـقـ.ـاومة، كما أضاف أن التواصل مازال قائم مع القوى السياسية المتعددة من أجل استقطاب أكبر عدد الفعاليات المعنيّة، من أجل تشكيل أوسع أطار وطني جامع للجنة الوطنية.
وكانت اللجنة قد نشرت وثيقة اشهار هذا نصها:
بيان اشهار
العنوان :
دعماً وإسناداً للشعب والمـ.ـقـ.ـاومة في فلسطين ولبنان
يعلن لقاء الهيئات والجمعيات والفعاليات والشعبية والثقافية والنقابية والسياسية في الأردن عن تشكيل اللجنة الوطنية لدعم الشعب العربي في لبنان وفلسطين والإسناد السياسي للمـ.ـقـ.ـاومة الباسلة في مواجهة التحالف الإمبريالي الصهيوني المجرم وحرب الإبادة التي ينفذها على مرأى العالم كله.
وإذ تتقدم اللجنة بأحر آيات العزاء والتبريكات بالشـ.ـ.ـهداء وفي مقدمتهم القادة الكبار، سماحة السـ.ـيد حـ.ـسـ.ـن نـ.ـصـ.ـر الله والمـ.ـجاهد إسـ.ـ.ماعيـ.ـل هنيـ.ـة والقـ.ـائد يـ.ـحـ.ـيى السـ.ـنـ.ـوار قائد الـ.ـطوفان، والشـ.ـ.ـهيد هـ.ـاشـ.ـم صـ.ـفي الـ.ـدين ورفاقهم، تؤكد أن وقفة العز والشرف والكرامة والإرادة البطولية المعمدة بالدم والشهادة للمـ.ـقـ.ـاومة وقادتها وجماهيرها في كل ساحات المواجهة الضارية، تشكل اليوم خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والتي تدور رحاها بين مشاريع الاستسلام والهيمنة والتبعية والمهانة التي يسعى التحالف الأمريكي الصهيوني لفرضها، وبين أمة عربية حرّة سيدة وشرق متحرر تماماً من هذا التحالف، وأكثر من ذلك فإن هذه الملحمة تلعب دوراً مهماً في صراع الاستراتيجيات الكبرى على العالم وتقرير مصيره.
كما تدعو أبناء شعبنا العربي في الأردن الذي لم يبخل أبناءه بدمهم على مدار عقود الصـ.ـراع العربي الصهيوني، وأخرهم الشـ.ـ.ـهيد مـ.ـاهر الجـ.ـازي، إلى تعزيز تقاليد الوطنية والعروبة بدعم وإسناد ساحات الصـ.ـمود والشرف، لا سيما وأن الأردن بات اليوم في مرمى التهديدات الصهيونية المباشرة التي تتكرر يومياً على لسان قادة العدو وتحظى بدعم دوائر أمريكية وأطلسية نافذة.
وهو ما يستدعي اليقظة والنفير والتكامل السياسي مع جبهات الإسناد الأخرى والاستعداد الشعبي لمواجهة هذه التهديدات.
الموقعون
* حزب الوحدة الشعبية
* الحزب الشيوعي الأردني.
* حزب المستقبل والحياة.
* حزب الشراكة والبناء.
* جمعية مناهضة الصهيونية
* حزب الشعب الديمقراطي الأردني
* حزب الحركة القومية.
* المنتدى العربي
* المنتدى الناصري
* منتدى الفكر الاشتراكي
* تيار القدس الثقافي في رابطة الكتاب الأردنيين
* الجمعة الفلسفية
* التيار القومي الديمقراطي.
* حزب العمل الأردني
* شبيبة القومي العربي
* المؤتمر الشعبي الفلسطيني.
*نادي اسرة القلم
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