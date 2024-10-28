الإعلان عن تشكيل اللجنة الأردنية لإسناد المقاومة الفلسطينية واللبنانية

MENAFN - Amman Net) أعلن تجمع واسع من الفعاليات السياسية والحزبية في الأردن عن تشكيل " اللجنة الوطنية لإسناد مـ.ــ.ـقاومة الشعب اللبناني والفلسطيني" والذي يهدف لتقديم الإسناد السياسي للمقاومة في مواجهة التحالف الصهيوني. وقال منسق اللجنة، الدكتور أحمد العرموطي، أن الهدف من هذا الائتلاف توحيد الجهود من أجل تفعيل الدعم السياسي والإغاثي لقوى المقاومة والتي تحارب اليوم باسم الأمة، في وجه الآلة العسكرية الصهيونية ومن يقف خلفها، والتي ترتكب جرائم الإبادة على مرأى العالم كله.

وأضاف العرموطي أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، يتناول تفاصيل الجهود الاغاثية وآلياتها، وتقديم موجز بالخطوات السياسية المقررة، لمساندة قوى المـ.ـقـ.ـاومة، كما أضاف أن التواصل مازال قائم مع القوى السياسية المتعددة من أجل استقطاب أكبر عدد الفعاليات المعنيّة، من أجل تشكيل أوسع أطار وطني جامع للجنة الوطنية.

وكانت اللجنة قد نشرت وثيقة اشهار هذا نصها:



بيان اشهار

العنوان :

دعماً وإسناداً للشعب والمـ.ـقـ.ـاومة في فلسطين ولبنان

يعلن لقاء الهيئات والجمعيات والفعاليات والشعبية والثقافية والنقابية والسياسية في الأردن عن تشكيل اللجنة الوطنية لدعم الشعب العربي في لبنان وفلسطين والإسناد السياسي للمـ.ـقـ.ـاومة الباسلة في مواجهة التحالف الإمبريالي الصهيوني المجرم وحرب الإبادة التي ينفذها على مرأى العالم كله.



وإذ تتقدم اللجنة بأحر آيات العزاء والتبريكات بالشـ.ـ.ـهداء وفي مقدمتهم القادة الكبار، سماحة السـ.ـيد حـ.ـسـ.ـن نـ.ـصـ.ـر الله والمـ.ـجاهد إسـ.ـ.ماعيـ.ـل هنيـ.ـة والقـ.ـائد يـ.ـحـ.ـيى السـ.ـنـ.ـوار قائد الـ.ـطوفان، والشـ.ـ.ـهيد هـ.ـاشـ.ـم صـ.ـفي الـ.ـدين ورفاقهم، تؤكد أن وقفة العز والشرف والكرامة والإرادة البطولية المعمدة بالدم والشهادة للمـ.ـقـ.ـاومة وقادتها وجماهيرها في كل ساحات المواجهة الضارية، تشكل اليوم خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والتي تدور رحاها بين مشاريع الاستسلام والهيمنة والتبعية والمهانة التي يسعى التحالف الأمريكي الصهيوني لفرضها، وبين أمة عربية حرّة سيدة وشرق متحرر تماماً من هذا التحالف، وأكثر من ذلك فإن هذه الملحمة تلعب دوراً مهماً في صراع الاستراتيجيات الكبرى على العالم وتقرير مصيره.

كما تدعو أبناء شعبنا العربي في الأردن الذي لم يبخل أبناءه بدمهم على مدار عقود الصـ.ـراع العربي الصهيوني، وأخرهم الشـ.ـ.ـهيد مـ.ـاهر الجـ.ـازي، إلى تعزيز تقاليد الوطنية والعروبة بدعم وإسناد ساحات الصـ.ـمود والشرف، لا سيما وأن الأردن بات اليوم في مرمى التهديدات الصهيونية المباشرة التي تتكرر يومياً على لسان قادة العدو وتحظى بدعم دوائر أمريكية وأطلسية نافذة.

وهو ما يستدعي اليقظة والنفير والتكامل السياسي مع جبهات الإسناد الأخرى والاستعداد الشعبي لمواجهة هذه التهديدات.

الموقعون

* حزب الوحدة الشعبية

* الحزب الشيوعي الأردني.

* حزب المستقبل والحياة.

* حزب الشراكة والبناء.

* جمعية مناهضة الصهيونية

* حزب الشعب الديمقراطي الأردني



* حزب الحركة القومية.

* المنتدى العربي

* المنتدى الناصري

* منتدى الفكر الاشتراكي



* تيار القدس الثقافي في رابطة الكتاب الأردنيين



* الجمعة الفلسفية

* التيار القومي الديمقراطي.

* حزب العمل الأردني

* شبيبة القومي العربي

* المؤتمر الشعبي الفلسطيني.

*نادي اسرة القلم