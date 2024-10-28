ما هي التغيرات النفسية والعاطفية ليافعات بعد جائحة كورونا

MENAFN - Amman Net) وجدت ملك، فتاة في السادسة عشرة من عمرها، نفسها في عالم مختلف تماماً عمّا كانت تعرفه، مستذكرة ماذا كانت تشعر الفترات التي عايشتها في جائحة كورونا، تقول " في البداية، كانت العطلة من تبدو كفكرة ممتعة، كنا نستمتعبقضاء وقت أطول مع العائلة ، ومشاهدة الأفلام، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد مرور أسابيع قليلة، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر" .

بدأت تشعر بالوحدة. لم تعد ترى صديقاتها أو تتحدث معهن كما كانت تفعل يومياً في المدرسة. ساعات طويلة تمر دون أن تجد ما تفعله، وشعور بالخوف بدأ يتسلل إلى قلبها مع كل خبر جديد عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، كما تقول " تحولت أيامي إلى

روتين مرهق استيقظ افتح

الكمبيوتر لتتلقى الدروس عن بعد، ولكن بعد فترة

لم أعد أشعر

بأي حماس أو رغبة في التعلم.

بمرور الوقت، بدأت ملك تعاني من نوبات من القلق، وصار النوم أمراً صعباً عليها. كانت تسأل نفسها باستمرار: "متى ستنتهي هذه الأزمة؟ متى سأعود لحياتي الطبيعية؟". كانت ترى والديها قلقين أيضاً، لكنهما لم يكونا يدركان تماماً ما الذي تمر به.

في أحد الأيام، وبعد أن شعرت باليأس تماماً، قررت أن تتحدث إلى والدتها عن مشاعرها. شاركتها ما تشعر به من خوف ووحدة، وعن افتقادها لصديقاتها والأنشطة التي كانت تجعل حياتها مليئة بالحيوية. كانت هذه اللحظة بداية لفهم ملك أن ما تمر به ليس شعوراً فريداً، بل هو نتيجة الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة على الجميع.





التغيرات النفسية والعاطفية بعد الجائحة

قالت الدكتورة ملك السعود، وهي أخصائية نفسية، إن العزلة الاجتماعية التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي أثناء جائحة كورونا كانت لها تأثيرات كبيرة على الصحة النفسية للفتيات اليافعات. فقد أوضحت أن هذه العزلة أدت إلى زيادة مستويات القلق والتوتر لديهن نتيجة قلة التفاعل الاجتماعي الذي كن يحصلن عليه من المدرسة أو الأصدقاء، وهو ما أثّر بشكل ملحوظ على استقرارهن النفسي.





وبيّنت الدكتورة السعود أن تلك الفترة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات القلق والاكتئاب بين الفتيات اليافعات بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن الخوف من الإصابة بالفيروس أو فقدان أحد أفراد العائلة، بالإضافة إلى الصعوبات في التأقلم مع التغيرات المفاجئة في الحياة اليومية، مثل التعليم عن بُعد.





وأكدت أن فقدان الروتين اليومي، الذي كان يشمل الذهاب إلى المدرسة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، أثّر سلباً على الفتيات، إذ إن الروتين يشكّل جزءاً مهماً من استقرارهن النفسي. وأوضحت أن غياب هذا الروتين أدى إلى شعورهن بالوحدة والعزلة، مما زاد من التحديات التي واجهنها في التكيف مع الروتين الجديد الذي فرضته الجائحة.

تأثير التعليم عن بعد

قالت المعلمة ابتسام الجواودة، وهي معلمة في إحدى المدارس إن التعليم عن بُعد قد أثر سلبًا على ثقة الطلاب بأنفسهم. فقد أوضحت أن العديد من الفتيات يشعرن بعدم القدرة على المنافسة مع أقرانهن بسبب نقص التفاعل الشخصي والافتقار إلى الدعم المباشر من المعلمين. كما بيّنت أن البيئة الدراسية المنزلية تفتقر غالباً إلى التحفيز، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء الأكاديمي.

وأضافت المعلمة الجواودة أن الضغط النفسي الناتج عن التعلم عبر الإنترنت والتغيرات المفاجئة في أساليب التعليم كان واضحاً، وأكّد العديد من الأخصائيين أن هذا الضغط كان ملموسًا لدى الطلاب. حيث تواجه العديد من الفتيات صعوبة في التكيف مع أساليب التعليم الجديدة، مشيرةً إلى أن الانتقال المفاجئ من التعليم التقليدي إلى التعلم عن بُعد يُعدّ مصدرًا للقلق، خاصة فيما يتعلق بإدارة الوقت والانضباط الذاتي.

كما أوضحت أن الكثير من الطالبات يشعرن بالإرهاق نتيجة الضغوطات المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل مشكلات الاتصال بالإنترنت أو صعوبات استخدام البرامج التعليمية، مما يزيد من الأعباء النفسية والتحديات التي تواجههن في التعلم عن بُعد.





الدور العائلي والدعم الاجتماعي

تُكمل الدكتورة ملك السعود قائلة إن الأبحاث قد تشير إلى أن التوتر العائلي أثناء الجائحة أثّر بشكل كبير على الصحة النفسية للفتيات اليافعات. فقد أشارت إلى أن زيادة الضغوطات المالية والوظيفية التي واجهتها الأسر قد تدفع الأطفال إلى الشعور بمستويات أعلى من القلق والتوتر، مما يؤثر على استقرارهم النفسي. وتوضح الدكتورة أن العديد من الفتيات يشعرن وكأنهن محاصرات في جو من التوتر المستمر، مما يساهم في تفاقم مشاعر الاكتئاب والقلق.



كما أكدت الدكتورة السعود أن دور الأسرة والأصدقاء في تقديم الدعم النفسي لا يمكن تجاهله، حيث يمكن للأسر والأصدقاء المساهمة في تعزيز الشعور بالانتماء والأمان. وأوضحت أن الأفراد الذين يتلقون الدعم العاطفي من أسرهم وأصدقائهم غالباً ما يشعرون بتحسن في حالتهم النفسية. وأضافت أن هذا الدعم يمكن أن يشمل الاستماع الفعّال، والتواصل المفتوح حول المشاعر، ووجود مساحات آمنة للتعبير عن القلق.

وفي الختام، بيّنت الدكتورة السعود أن الدعم الاجتماعي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز قدرة الفتيات على التكيف مع التحديات النفسية خلال الأوقات الصعبة، مما يساعدهن على مواجهة الضغوطات والتقلبات التي فرضتها ظروف الجائحة.





تأثير الجائحة على النمو الاجتماعي والعلاقات

قال الدكتور علاء، وهو طبيب نفسي، إن الفتيات اليافعات تأثرن بشكل ملحوظ بجائحة كورونا في مجال النمو الاجتماعي وبناء العلاقات. وأوضح أن مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، واجهت الفتيات تحديات كبيرة في تكوين علاقات اجتماعية جديدة، إذ أُجبر العديد منهن على الابتعاد عن بيئاتهن الاجتماعية المعتادة، مثل المدرسة أو الأنشطة الجماعية، مما أدى إلى قلة الفرص للتواصل مع الأقران. وأضاف أن هذه العزلة الاجتماعية أسفرت عن مشاعر الوحدة والقلق، حيث أصبحت الفتيات يواجهن صعوبة في فتح قنوات جديدة للتواصل وبناء صداقات جديدة.

وبيّن الدكتور علاء أن الجائحة ساهمت أيضًا في تعطيل تطوير المهارات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العديد من الشباب يتعلمون كيفية التفاعل مع الآخرين من خلال التجارب العملية. وأوضح أنه مع قلة التفاعل الشخصي، فقدت الفتيات فرصة تعزيز مهارات مثل التواصل الفعّال، وإدارة النزاعات، والقدرة على قراءة الإشارات الاجتماعية. وأضاف أن لهذه التأثيرات المحتملة أبعادًا طويلة الأمد على ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على التكيف في بيئات اجتماعية جديدة.

أكد الدكتور علاء أن هذا الوضع يستدعي تقديم الدعم المناسب لمساعدة الفتيات على تجاوز هذه التحديات، والعمل على استعادة قدراتهن الاجتماعية، وذلك لضمان تمكنهن من التكيف مع مختلف البيئات الاجتماعية مستقبلاً.





الاضطرابات النفسية الشائعة بعد الجائحة

يكمل الدكتور علاء، موضحًا أنه بعد جائحة كورونا، شهدنا زيادة ملحوظة في انتشار الاضطرابات النفسية بين الفتيات اليافعات، خاصة اضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). وأشار إلى أن الأبحاث تشير إلى أن الضغوط النفسية الناجمة عن التغيرات المفاجئة في الحياة اليومية، مثل العزلة الاجتماعية والقلق من الإصابة بالفيروس، أدت إلى تفاقم مستويات القلق بين العديد من الفتيات. فقد أصبحت الكثير منهن يشعرن بقلق دائم حول المستقبل، وخوف من العودة إلى الحياة الطبيعية، مما يسبب توترًا مستمرًا يؤثر على أدائهن الأكاديمي والعلاقات الاجتماعية.



وفيما يتعلق باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، بيّن الدكتور علاء أن بعض الفتيات تعرضن لتجارب صادمة خلال الجائحة، مثل فقدان أفراد من الأسرة أو الإصابة بعدوى فيروسية. وأوضح أن هذه التجارب يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض مثل الكوابيس، الارتباك، والانفعال الزائد، مما يؤثر سلبًا على حياتهن اليومية واستقرارهن النفسي.



وأكد الدكتور علاء أهمية تقديم الدعم النفسي اللازم للفتيات للتعامل مع هذه الاضطرابات، سواء من خلال العلاج النفسي المتخصص أو من خلال المساعدة الاجتماعية. وأوضح أن الدعم العاطفي والمهني ضروري لضمان تحسين صحتهن النفسية وتعزيز قدرتهن على التكيف مع التغيرات الحياتية، مما يتيح لهن التغلب على الصعوبات والعودة إلى حياة مستقرة وصحية.





الوعي بالصحة النفسية والوصمة الاجتماعية:

قالت الدكتورة عروبة شواقفة وهي

منسقة المشاريع النفسية في منظمة اتحاد منظمات الرعية الطبية والإغاثية – المكتب الإقليمي ي الشرق الاوسط، إن التعامل مع الصحة النفسية للفتيات اليافعات يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تبدأ بالتثقيف والتوعية. يمكن تحقيق ذلك عبر برامج تعليمية في المدارس، حيث تساعد إدخال برامج خاصة بالصحة النفسية في المناهج الدراسية على تعليم الفتيات كيفية التعامل مع مشاعرهن وإدارة الضغوط، والتعرف على علامات الاضطرابات النفسية. كما يمكن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مثل إنستغرام ويوتيوب، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الفتيات، لزيادة الوعي حول الصحة النفسية عبر مقاطع فيديو ومحتوى تفاعلي. وتهدف ورش العمل وحلقات النقاش إلى جمع الفتيات مع أخصائيين في الصحة النفسية وتقديم المعلومات بطريقة بسيطة ومناسبة لأعمارهن.





إضافة إلى ذلك، أكدت الدكتورة شواقفة أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة، سواء من خلال الأهل الذين يجب أن يكونوا مستمعين متفهمين وداعمين، أو من خلال المنظمات الدولية والمحلية التي تقدم خطوطًا ساخنة ومراكز دعم توفر خدمات استشارية يمكن للفتيات اللجوء إليها عند الشعور بالقلق أو الضغط النفسي.





وأشارت أيضًا إلى ضرورة مواجهة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية، وذلك من خلال إطلاق حملات إعلامية ومجتمعية تهدف إلى كسر الحواجز المحيطة بالحديث عن هذه الموضوعات، وتشجيع أفراد المجتمع على دعم الفتيات. وتشمل هذه الجهود تسليط الضوء على شخصيات ناجحة واجهت تحديات نفسية وتحدثت عنها علنًا، مما يساعد في تشجيع اليافعات على طلب المساعدة دون خجل، ويعزز الفهم بأن الاضطرابات النفسية ليست ضعفًا بل حالة يمكن أن تصيب أي شخص.





الدعم النفسي المتاح بعد الجائحة

قالت الدكتورة عروبة شواقفة، إن تحسين الصحة النفسية للفتيات اليافعات في مرحلة ما بعد الجائحة يتطلب تبني مجموعة من التوصيات العملية المبنية على الخبرات المكتسبة من المشاريع النفسية السابقة. ترى الدكتورة شواقفة ضرورة تفعيل برامج الصحة النفسية في المدارس بشكل أوسع، من خلال إدراج مقررات حول الصحة النفسية في المناهج الدراسية، وتوفير عدد أكبر من الأخصائيين النفسيين والمرشدين المدربين على تقديم الدعم اليومي للفتيات. كما تؤكد أهمية التوعية المجتمعية للحد من الوصمة الاجتماعية المحيطة بالصحة النفسية، من خلال حملات توعوية تستهدف العائلات والمجتمع ككل لتشجيع الحديث عن الصحة النفسية كجزء طبيعي من الحياة.





أشارت أيضًا إلى أن تعزيز دور الإعلام أمر لا غنى عنه، حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تساهم بشكل كبير من خلال تقديم برامج وأفلام توعوية تسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية، ومشاركة قصص نجاح لأشخاص معروفين تخطوا تحديات نفسية، مما يشجع الفتيات على طلب المساعدة دون خجل. وتوصي الدكتورة بتشجيع الأنشطة الترفيهية والفنية، كالرسم والموسيقى، إلى جانب أنشطة التأمل واليوغا، والتي تُعد وسائل فعّالة لتحسين الصحة النفسية والتخفيف من التوتر.





وبالإضافة إلى ذلك، شددت الدكتورة شواقفة على ضرورة تقوية التواصل الأسري، من خلال برامج متخصصة تساعد الأهل على تعزيز تواصلهم مع بناتهم، والاستماع إليهن دون أحكام، وتقديم الدعم العاطفي. كما دعت إلى الاهتمام بالبحث والتقييم المستمر لفهم احتياجات الفتيات وتطوير البرامج وفقًا لهذه الاحتياجات. وأكدت كذلك على أهمية بناء شبكات دعم اجتماعي للفتيات لتعزيز الصداقات الصحية، حيث أن العلاقات الاجتماعية القوية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الصحة النفسية.





ختامًا، دعت الدكتورة شواقفة إلى تشجيع الحكومات على تبني سياسات تدعم تحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، وتدعم الأبحاث التي تركز على احتياجات الفتيات اليافعات، مما يضمن تقديم خدمات تلبي هذه الاحتياجات وتساهم في بناء جيل من الفتيات يتمتع بقدرة أعلى على مواجهة التحديات النفسية.

يأتي هذا التقرير في إطار الشراكة بين شبكة الإعلام المجتمعي- راديو البلد و جمعية معهد تضامن النساء الأردني لمشروع متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانيUNTF.