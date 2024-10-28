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الخالة أمينة ورائحة زمن الطيبين!

10/28/2024 12:06:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { إنه‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬يشتد‭ ‬وهجه‭ ‬بريقا‭ ‬ونحن‭ ‬نسند‭ ‬ظهورنا،‭ ‬ونُدخل‭ ‬الطمأنينة‭ ‬إلى‭ ‬قلوبنا،‭ ‬حين‭ ‬نرى‭ ‬تلك‭ ‬الوجوه‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬صاحبتنا‭ ‬منذ‭ ‬طفولتنا،‭ ‬فتفتحت‭ ‬عيوننا‭ ‬على‭ ‬مرآهم‭. ‬وعلى‭ ‬دفء‭ ‬الوصل‭ ‬بهم،‭ ‬خاصة‭ ‬أولئك‭ ‬الأقارب‭ ‬الذين‭ ‬نشد‭ ‬الرحال‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬دائما‭ ‬ويعاودون‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬فترة،‭ ‬وتربطنا‭ ‬بهم‭ ‬صلة‭ ‬روحية‭ ‬وألفة‭ ‬عائلية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬الأزمان‭ ‬التي‭ ‬عشناها‭ ‬معهم،‭ ‬لأنه‭ ‬الزمن‭ ‬الموصوف‭ ‬بزمن‭ ‬الطيبين،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬غادر‭ ‬دنيانا‭ ‬أحدهم‭ ‬زادت‭ ‬غربة‭ ‬الزمن‭ ‬الآلي‭ ‬والمادي‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬اليوم،‭ ‬فتلك‭ ‬الوجوه‭ ‬والقلوب‭ ‬الطيبة‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تعيدنا‭ ‬إلى‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬مضى،‭ ‬وحيث‭ ‬حميمية‭ ‬الصلات‭ ‬العائلية‭ ‬والأسرية‭ ‬كانت‭ ‬تسطر‭ ‬لنا‭ ‬أروع‭ ‬الذكريات،‭ ‬وتفتح‭ ‬أمامنا‭ ‬مخيال‭ ‬الطفولة‭ ‬بالحكايات،‭ ‬ودفء‭ ‬العائلة‭ ‬الممتدة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬فيها‭ ‬القريب‭ ‬قريبه،‭ ‬ولا‭ ‬الصديق‭ ‬صديقه،‭ ‬ولا‭ ‬الجار‭ ‬جاره،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬انخرطت‭ ‬حبات‭ ‬المسبحة‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭. ‬فيرحل‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬ثم‭ ‬الأقارب‭ ‬فالأصدقاء،‭ ‬فالأسماء‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬أرواحنا‭ ‬بصمتها،‭ ‬نشعر‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬الزمن‭ ‬يزداد‭ ‬غربة‭ ‬بنا‭ ‬وفينا،‭ ‬وأننا‭ ‬نفقد‭ ‬أواصرنا‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬نحب،‭ ‬فتشتعل‭ ‬الذاكرة‭ ‬بهم‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬الرحيل،‭ ‬وتأبى‭ ‬الاستسلام‭ ‬للخواء‭ ‬أو‭ ‬للفراغ‭ ‬الذي‭ ‬يتركونه‭ ‬في‭ ‬أرواحنا‭!‬

{ من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخالة‭ ‬‮«‬أمينة‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬التي‭ ‬رحلت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬دنيانا25‭/‬10،‭ ‬وبها‭ ‬اجتمعت‭ ‬كل‭ ‬خيوط‭ ‬الحنين‭ ‬التي‭ ‬تشدنا‭ ‬إلى‭ ‬زمن‭ ‬الطيبين،‭ ‬وصوتها‭ ‬رغم‭ ‬بعد‭ ‬المسافة‭ ‬الزمنية‭ ‬بين‭ ‬الطفولة‭ ‬والكهولة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يرن‭ ‬في‭ ‬الأذن،‭ ‬وهي‭ ‬تطمئن‭ ‬علينا‭ ‬ونحن‭ ‬صغار‭ ‬نلعب‭ ‬في‭ ‬حوش‭ ‬بيتها،‭ ‬ذلك‭ ‬الحوش‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬الحِد‭ ‬من‭ ‬بابه‭ ‬الخارجي‭ ‬الآخر،‭ ‬فنتراكض‭ ‬إلى‭ ‬سيف‭ ‬البحر،‭ ‬وهي‭ ‬تقول‭ ‬لنا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تبتعدوا‭ ‬واحذروا‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مد‮»‬‭ ‬لكننا‭ ‬نضحك‭ ‬ونركض‭ ‬ونمرح‭ ‬ونصطاد‭ ‬القواقع‭ ‬ونجمعها،‭ ‬ونمسك‭ ‬بنجمات‭ ‬البحر،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تذهلنا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الطفولة‭ ‬البعيدة،‭ ‬حتى‭ ‬ترسخت‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬وترابه‭ ‬في‭ ‬أقدامنا‭ ‬وأيدينا،‭ ‬ثم‭ ‬نعود‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الكبير،‭ ‬وأمهات‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬متعة‭ ‬الحوار‭ ‬العائلي‭ ‬الأليف،‭ ‬فنطمئن‭ ‬إلى‭ ‬قلوبهم،‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ - ‬الخالة‭ ‬أمينة‭ ‬‮«‬يشع‭ ‬بفرح‭ ‬التجمع‭ ‬العائلي،‭ ‬وهي‭ ‬تمد‭ ‬سفرة‭ ‬الغداء‭ ‬أمامنا،‭ ‬فقد‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬وللعائلة‭ ‬في‭ ‬الحد‭. ‬

الخالة‭ ‬أمينة‭ ‬وجه‭ ‬العائلة‭ ‬الأليف‭ ‬في‭ ‬امتداد‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬الفتح‮»‬،‭ ‬وحيث‭ ‬أمي‭ ‬تسرد‭ ‬الحكايات‭ ‬عن‭ ‬ابنة‭ ‬خالتها‭ ‬أمينة،‭ ‬والأخت‭ ‬الأصغر‭ ‬‮«‬فاطمة‮»‬‭ ‬‮«‬وأبو‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬الأب‭ ‬والعمود‭ ‬الفقري‭ ‬للعائلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحكاياته‭ ‬وقصصه‭ ‬وكتبه‭ ‬القديمة،‭ ‬ومنها‭ ‬السرديات‭ ‬التاريخية،‭ ‬وكانت‭ ‬أمي‭ ‬رحمها‭ ‬الله،‭ ‬تذكره‭ ‬دائماً‭ ‬بمحبة‭ ‬خاصة،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬بدوره‭ ‬يخصها‭ ‬بالرعاية‭ ‬والمحبة،‭ ‬وكانت‭ ‬أمينة‭ ‬وفاطمة‭ ‬هما‭ ‬الأليفتان‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬العائلية‭ ‬المتبادلة‭ ‬مع‭ ‬البنات،‭ ‬وحيث‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬الوالدة‭ ‬يوم‭ ‬الزيارة،‭ ‬حتى‭ ‬يشع‭ ‬الفرح،‭ ‬فهناك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬البيئة‭ ‬الثقافية‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العائلة،‭ ‬وحيث‭ ‬أخيهما‭ ‬‮«‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬كان‭ ‬يخصني‭ ‬وأنا‭ ‬مازلت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بكتب‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬‮«‬الروائية‮»‬،‭ ‬وثلاثيته‭ ‬المشهورة‭! ‬هل‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬بدأ‭ ‬تعلقي‭ ‬بالرواية؟‭!‬

{ اليوم‭ ‬رحلت‭ ‬‮«‬أمينة‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصابنا‭ ‬ككل‭ ‬الآخرين‭ ‬وباء‭ ‬الانفصال‭ ‬العائلي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬وتباعدت‭ ‬الزيارات،‭ ‬ولكن‭ ‬بقيت‭ ‬المحبة‭ ‬ذاتها‭ ‬متوهجة‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬والسؤال‭ ‬لم‭ ‬ينقطع،‭ ‬وبرحيلها‭ ‬شعرت‭ ‬فجأة،‭ ‬أن‭ ‬عموداً‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أعمدة‭ ‬القلب‭ ‬ينهار،‭ ‬وقد‭ ‬رحلت‭ ‬قبلها‭ ‬أمي،‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬لها‭: ‬‮«‬يُمة‭ ‬إيش‭ ‬رأيك‭ ‬نروح‭ ‬بيت‭ ‬فاطمة‭ ‬وأمينة‭ ‬هناك‭ ‬وبقية‭ ‬العائلة‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬تنشرح‭ ‬أساريرها‭ ‬وكأني‭ ‬جلبت‭ ‬لها‭ ‬أثمن‭ ‬هدية‭! ‬هكذا‭ ‬كانت‭ ‬تحبهم،‭ ‬ومثلها‭ ‬كنت‭ ‬أحبهم،‭ ‬ومثلنا‭ ‬هم‭ ‬يبادلوننا‭ ‬المحبة،‭ ‬حتى‭ ‬كان‭ ‬الشقيق‭ ‬الأكبر‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‮»‬‭ ‬يزورنا‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬للاطمئنان،‭ ‬رغم‭ ‬كثرة‭ ‬مشاغله،‭ ‬ولا‭ ‬ينسى‭ ‬أبداً‭ ‬بنات‭ ‬الخالة‭ ‬أمي‭ ‬وخالتي‭ ‬ثاجبة‭. ‬

{ أمينة‭.. ‬هل‭ ‬أقول‭ ‬إنك‭ ‬تركت‭ ‬فراغا‭ ‬سواء‭ ‬تعرفين‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تعرفين‭ ‬أم‭ ‬إنك‭ ‬تركت‭ ‬مكاناً‭ ‬لا‭ ‬يملأه‭ ‬غيرك،‭ ‬أم‭ ‬إن‭ ‬فضاء‭ ‬ذلك‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬كان‭ ‬يؤطره‭ ‬وجهك‭ ‬وطيبة‭ ‬قلبك‭ ‬وابتسامتك‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬ابتسامة‭ ‬أمي؟‭! ‬أم‭ ‬إن‭ ‬الزمان‭ ‬كلما‭ ‬رحل‭ ‬أحدكم‭ ‬يرتد‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬لتبقى‭ ‬الأطياف‭ ‬الراحلة‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬الذاكرة،‭ ‬التي‭ ‬تشكلت‭ ‬من‭ ‬سماء‭ ‬البحرين‭ ‬وبحرها‭ ‬وعيونها‭ ‬الحلوة‭ ‬وطيبة‭ ‬أهلها،‭ ‬فيتغلب‭ ‬الطيف‭ ‬حينئذ‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬الناس‭ ‬وأرواحهم‭ ‬في‭ ‬دوران‭ ‬العجلة‭ ‬المتسارعة‭! ‬فلم‭ ‬يبق‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬ومع‭ ‬رحيل‭ ‬ذلك‭ ‬الجيل‭ ‬الأجمل‭ ‬إلا‭ ‬رائحة‭ ‬شخوصه،‭ ‬ووجوههم،‭ ‬وقلوبهم‭ ‬الرائعة،‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬دائماً‭ ‬وبهم‭. ‬

الخالة‭ ‬أمينة‭ ‬رحمك‭ ‬الله،‭ ‬فالذاكرة‭ ‬مليئة‭ ‬بك،‭ ‬وبحكايات‭ ‬الوالدة‭ ‬عنك،‭ ‬تغمدك‭ ‬الله‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأسكنك‭ ‬جنانه،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأبرار‭ ‬والصالحين‭.‬

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