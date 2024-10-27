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محللون: حصار إيران أوقف ردها على ضربات إسرائيل - جريدة الوطن السعودية

10/27/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر المحللون، أن طهران قد تختار الامتناع عن الرد بالقوة بشكل مباشر في الوقت الحالي، خاصة أن القيام بذلك قد يكشف عن نقاط ضعفها، ويدعو إسرائيل إلى رد فعل أكثر قوة.
حيث تحدد الطريقة -التي تختارها إيران للرد على الهجوم الجوي الإسرائيلي غير المعتاد على وطنها- ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو حرب شاملة أو ستبقى ثابتة عند مستوى مدمر ومزعزع للاستقرار من العنف.
تأثير الضربات
وقالت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن: ((إيران سوف تقلل من تأثير الضربات، التي هي في الواقع خطيرة للغاية)).
وقالت إن إيران ((محاصرة)) بالقيود العسكرية والاقتصادية، وعدم اليقين الناجم عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على السياسة الأمريكية في المنطقة.
حتى في الوقت الذي تشتعل فيه الحروب في الشرق الأوسط، كان الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان يشير إلى أن بلاده تريد اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات الدولية الساحقة.
ويبدو أن البيان الذي أصدره الجيش الإيراني، مساء السبت، بعناية شديدة قد أعطاها مجالًا للتراجع عن المزيد من التصعيد.
فقد أشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان أكثر أهمية من أي رد انتقامي ضد إسرائيل.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، صانع القرار النهائي في إيران، حذر أيضًا في تعليقاته الأولى على الضربة التي وقعت يوم الأحد.
وقال إن الهجوم ((لا ينبغي المبالغة فيه أو التقليل من أهميته))، ولم يدع إلى رد عسكري فوري.
صواريخ الدفاع
وقال الجيش الإسرائيلي، إن الضربات استهدفت بطاريات صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية ومنشآت إنتاج الصواريخ.
وبهذا كشفت إسرائيل عن نقاط ضعف في الدفاعات الجوية الإيرانية ولا تزال قادرة على تكثيف هجماتها، بحسب محللين.
وتشير صور الأقمار الصناعية، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، إلى أن الغارة الإسرائيلية ألحقت أضرارا بمنشآت في قاعدة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران، والتي ربطها الخبراء في السابق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني وقاعدة أخرى مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.
ولكن المنشآت النووية الحالية لم تتعرض للضربات. وأكد رافائيل ماريانو جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذلك في تصريح أدلى به يوم 10 أكتوبر، قائلًا: ((المنشآت النووية الإيرانية لم

حرب عدوانية
وتشن إسرائيل حربًا عدوانية على جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، حيث قتلت زعيمها واستهدفت عناصرها في هجوم جريء باستخدام أجهزة النداء المتفجرة.
وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، الذي يتوقع أن تمتنع إيران عن إطلاق النار في الوقت الحالي: ((إن أي محاولة إيرانية للرد سوف تضطر إلى التعامل مع حقيقة مفادها أن حزب الله، حليفها الأكثر أهمية ضد إسرائيل، قد تعرض للتدهور بشكل كبير، وأن أنظمة الأسلحة التقليدية لديه تم صدها إلى حد كبير مرتين)). وهذا صحيح حتى لو كانت إسرائيل قد امتنعت عن الرد، كما يبدو.
فقد بدأ بعض الشخصيات البارزة في إسرائيل، مثل زعيم المعارضة يائير لابيد، في القول إن الهجمات لم تصل إلى الحد الكافي.
وأشار خبراء إقليميون إلى أن قائمة الأهداف الإسرائيلية المحدودة نسبيا تم تحديدها عمدا لتسهيل تراجع إيران عن التصعيد.
اختيارات إسرائيل
وكما قال يوئيل جوزانسكي، الذي عمل سابقًا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وهو الآن باحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: إن قرار إسرائيل بالتركيز على الأهداف العسكرية البحتة ((يسمح لها بإنقاذ ماء وجهها)).
وربما تكون اختيارات إسرائيل للأهداف انعكاسًا جزئيًا على الأقل لقدراتها. ويضيف، إن إسرائيل من غير المرجح أن تتمكن من تدمير المنشآت النووية الإيرانية بمفردها، وسوف تحتاج إلى مساعدة من الولايات المتحدة.
فضلًا عن ذلك، لا تزال إسرائيل تتمتع بالنفوذ الذي يمكنها من استهداف أهداف ذات قيمة أعلى في حال ردت إيران، وخاصة الآن، بعد أن تم تدمير العقد في دفاعاتها الجوية.
وقال: ((إنك تحتفظ لنفسك بجميع أنواع الخطط

تقليل الأهمية
وكتب توماس جونو، أستاذ جامعة أوتاوا المتخصص في شؤون إيران والشرق الأوسط على موقع X إن ((حقيقة أن وسائل الإعلام الإيرانية قللت في البداية من أهمية الضربات؛ تشير إلى أن طهران ربما تريد تجنب المزيد من التصعيد. ومع ذلك، تواجه معضلة)). ((إذا ردت، فإنها تخاطر بالتصعيد حيث يعني ضعفها أنها ستخسر المزيد،.. إذا لم ترد، فإنها ترسل إشارة ضعف)). إن رد إيران من المرجح أن يكون خافتًا وإن الضربات كانت مصممة لتقليل احتمالات التصعيد. وقال إن ((إسرائيل أظهرت مرة أخرى أن دقتها وقدراتها العسكرية متفوقة بكثير على قدرات إيران)).
خطة مبهمة
وأصبحت خطة اللعب التي يتبعها أي من الجانبين ليست واضحة، وقال فايز ((يبدو أن هناك عدم تطابق كبير سواء من حيث السيف الذي يستخدمه كل جانب أو الدرع الذي يمكنه نشره)).
وقال ((بينما قام الجانبان بمعايرة وحساب مدى سرعة تسلق سلم التصعيد، فإنهما الآن في منطقة جديدة تمامًا، حيث أصبحت الخطوط الحمراء الجديدة غامضة وتحولت الخطوط القديمة إلى اللون

خيارات الرد الإيراني:
الامتناع عن الرد بالقوة بشكل مباشر في الوقت الحالي، خاصة أن القيام بذلك قد يكشف عن نقاط ضعفها ويدعو إسرائيل إلى رد فعل أكثر قوة.
التقليل من تأثير الضربات، التي هي في الواقع خطيرة للغاية.
تصريحها بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان أكثر أهمية من أي رد انتقامي ضد إسرائيل.

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