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الأمم المتحدة: محنة الفلسطينيين لا تطاق

10/27/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال. وبينما دخل الهجوم الإسرائيلي على المنطقة المنعزلة أسبوعه الثالث، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، محنة الفلسطينيين هناك بأنها ((لا تطاق))، وزعمت إسرائيل أنها استهدفت مسلحين.
ظروف مروعة
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، السلطات الإسرائيلية بمنع وصول معظم المساعدات من الغذاء والدواء وسط ((مستويات مروعة من الموت)).
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية تركتا السكان المدنيين في ((ظروف مروعة)).
وأفادت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة بأن 11 امرأة وطفلين كانوا من بين 22 قتيلا جراء غارات شنتها إسرائيل في وقت متأخر على منازل ومبان عدة في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. وأضافت أن 15 آخرين أصيبوا، وأن عدد القتلى قد يرتفع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة ضد مسلحين، ونفى ما قال إنها ((أرقام نشرتها وسائل الإعلام)) دون تقديم أدلة على روايته.
انتشال الجثث
قالت طواقم الدفاع المدني في غزة إنها انتشلت عددا من الجثث بعد غارة جوية إسرائيلية على مدرسة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.
وحذرت منظمات الإغاثة من وضع كارثي في شمال غزة، الذي كان الهدف الأول للهجوم البري الإسرائيلي، والذي عانى أعنف الدمار في الحرب. وقد فرضت إسرائيل قيودا شديدة على دخول المساعدات الإنسانية الأساسية في الأسابيع الأخيرة. وتقول المستشفيات الثلاثة المتبقية في الشمال ـ أحدها تعرض لغارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ـ إنها أصبحت خارج الخدمة.

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